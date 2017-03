Có lẽ không cần phải giới thiệu nhiều về Yahoo! Messenger (Y!M), phần mềm chat thông dụng và được sử dụng nhiều nhất tại Việt Nam.





Mới đây, Yahoo! đã quyết định nâng cấp phần mềm Y!M lên phiên bản mới, phiên bản 11.5 với nhiều cải tiến thú vị và độc đáo mà chưa từng có trên bất kỳ phiên bản Y!M nào từ trước đến nay.









Lưu ý: trước khi cài đặt, bạn phải tắt phần mềm Y!M sẵn có trên máy tính.





Bên cạnh những tính năng mới ở bản Y!M 11, Y!M 11.5 đã có những cải tiến mới khá thú vị và độc đáo mà chưa từng có ở các phiên bản trước đây.





Chat theo tab





Trước đây, khi chat trên Y!M phiên bản cũ, mỗi nick sẽ hiển thị trên 1 cửa sổ riêng biệt. Nếu bạn chat đồng thời nhiều người, nhiều cửa sổ sẽ bật mở. Điều này đôi khi khiến bản cảm thấy khá lộn xộn trên thanh công cụ, thậm chí dẫn tới tình trạng chat nhầm cửa sổ.





Tuy nhiên, với phiên bản Y!M 11.5, tình trạng này sẽ được kết thúc khi tất cả các của sổ chat đều được nhập chung làm 1, và xuất hiện dưới dạng nhiều tab khác nhau, tương tự như khi bạn duyệt web. Khi có một trả lời mới của bạn bè, sẽ chỉ có 1 tab nhấp nháy báo cho bạn biết.

Giờ đây, khi chat với nhiều người, bạn sẽ không rơi vào tình trạng rối loạn trên thanh công cụ khi có đồng thời quá nhiều cửa sổ của Y!M.





Để đóng đi 1 tab chat, bạn chỉ việc nhấn dấu X trên tab để đóng (hoặc đơn giản nhấn nút Esc trên bàn phím). Còn trong trường hợp bạn đóng cả cửa sổ chat, phần mềm sẽ hỏi bạn muốn đóng toàn bộ các tab đang chat, hay chỉ đóng tab hiện thời.

Hiển thị toàn bộ các biểu tượng emoticon





Emoticon là các biểu tượng quen thuộc thường được chèn vào để làm nội dung chat thêm sinh động. Tuy nhiên, với các phiên bản trước đây, chỉ hiển thị một vài biểu tượng, trong khi đó những biểu tượng thuộc dạng ẩn, người dùng phải tự tìm hiểu hoặc tự gõ các ký tự tương ứng để hiển thị.





Với phiên bản Y!M 11.5, tất cả các biểu tượng emoticon sẽ được hiển thị đầy đủ, và người dùng chỉ việc chọn và sử dụng.

Danh sách những bạn chat gần đây





Thêm một tính năng mới được trang bị trên Y!M 11.5 đó là sẽ lập 1 danh sách riêng những người mà bạn mới chat gần đây trên giao diện Y!M hiện tại, từ đó người dùng có thể tìm và chat lại với những người bạn mình nói chuyện gần đây được dễ dàng hơn.

Chia sẻ ảnh chụp màn hình với bạn chat





Y!M 11.5 trang bị thêm tính năng mới cho phép người dùng dễ dàng chia sẻ hình ảnh chụp trên màn hình máy tính của mình với bạn bè. Để sử dụng tính năng này, bạn nhấn vào biểu tượng ‘Send a snapshot of your screen’ trên hộp thoại chat. Tại đây có 2 tùy chọn, ‘Include this window in snapshot’ và ‘Hide this window in snapshot”.





Với tùy chọn trên, bạn sẽ chụp ảnh màn hình có cả cửa sổ chat hiện tại, trong khi đó với tùy chọn dưới, phần mềm sẽ ẩn đi cửa sổ chat hiện tại và chỉ chụp ảnh màn hình của cửa sổ bên dưới đó.

Sau khi lựa chọn tính năng, một biểu tượng hiện ra, cho phép người dùng kéo chuột và khoanh vùng khu vực mình muốn chụp. Sau khi khoanh vùng, nhấn Save để lưu lại hình ảnh màn hình vừa chụp được lên máy tính, hoặc nhấn ‘Send snapshot’ để gửi đi file ảnh màn hình vừa chụp được.





Cải tiến hộp thoại add nick





Khi có một bạn chat add nick của bạn, một hộp thoại đơn giản hơn với 3 tùy chọn hiện ra, cho phép bạn đồng ý (Accept), từ chối (Decline) hoặc phớt lờ (Ignore). Nếu chọt Ignore, nick của bạn sẽ không bao giờ nhận được tin nhắn từ nick bị phớt lờ, đồng nghĩa với việc bạn sẽ không còn bị nick chat đó làm phiền.

Lịch sử chat trực quan





Mặc định, YM 11.5 sẽ lưu lại toàn bộ lịch sử chat của người dùng. Để xem lại các lịch sử chat, từ giao diện Y!M 11.5, bạn chọn Contacts -> Conversation History, lập tức hộp thoại lịch sử chat sẽ hiện ra.





Tại đây, hộp thoại sẽ hiển thị danh sách chat một cách rõ ràng và sinh động hơn, cho phép người dùng dễ dàng chọn lựa để xem lại những nội dung đã chat trước đó với bạn bè của mình.

Trên đây là những tính năng mới và nổi bật được cải tiến cho Y!M 11.5.

Theo Phạm Thế Quang Huy (Dân trí)