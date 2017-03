Anh T.B ở Tân Phú cho biết: “Tôi không thể gửi link bài viết cho bạn bè dù liên kết đó chẳng có gì độc hại, trước đây vẫn gửi bình thường. Khi làm thử trên smartphone thì vẫn xảy ra tình trạng tương tự, thậm chí Facebook còn báo thiết bị đang nhiễm malware. Lúc quét malware xong thì cảnh báo vẫn liên tục xuất hiện."

Theo đó, khi gửi một liên kết bất kỳ cho bạn bè thông qua Messenger, đôi lúc bạn sẽ thấy xuất hiện thông báo Sorry, this action isn’t available right now (nếu đang sử dụng máy tính). Thậm chí, một số người còn cho biết sau đó họ không thể đăng nhập Facebook trên Chrome mà chỉ có thể sử dụng trình duyệt Microsoft Edge.



Không thể gửi link trên Facebook. Ảnh: TM

Vấn đề này cũng xảy ra tương tự trên smartphone. Tuy nhiên, thông báo lần này lại là: “Send Failed. As a security precaution you can’t take this action because your computer may be infected with a virus or a malicious browser extension.”



Vấn đề cũng xảy ra tương tự trên smartphone. Ảnh: TM

Khi thử truy cập vào Help Center (trung tâm trợ giúp) của Facebook, người viết nhận thấy một số người cũng đang gặp phải trường hợp này.

Anh Hoàng Huy, một chuyên gia marketing trên Facebook cho biết lỗi này thường là do hệ thống, người dùng chỉ cần báo cáo lại vấn đề để họ xử lý.



Cách báo cáo vấn đề cho Facebook. Ảnh: TM

Để khắc phục vấn đề, đầu tiên, bạn hãy đăng nhập vào Facebook bằng trình duyệt, sau đó kích vào biểu tượng mũi tên ở góc trên bên phải và chọn Report a Problem. Trong cửa sổ tiếp theo, bạn chọn vào liên kết Something isn’t Working.

Tại mục Where is the problem, bạn chọn là Messenger or Chat (tùy thuộc vào nơi xảy ra vấn đề), nhập nội dung mô tả sự cố vào mục What happened. Nếu người dùng chụp được hình ảnh báo lỗi thì hãy gửi lên cho Facebook thông qua tùy chọn Upload Screenshot(s), sau đó nhấn Send để gửi đi.



Gửi báo cáo cho Facebook khá đơn giản. Ảnh: TM

Trong vòng vài tiếng hoặc một ngày, phía Facebook sẽ trả lời và xử lý vấn đề giúp bạn.

TIỂU MINH