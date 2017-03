Ba website cung cấp e-book miễn phí E-book là một dạng văn bản tài liệu kỹ thuật số chứa đựng nguyên vẹn toàn bộ nội dung của một cuốn sách hoặc một văn bản giấy. Vì thế nên e-book còn được gọi là softcopy, phân biệt với một cuốn sách thật thụ (hardcopy). 1. www.free-ebooks.net: Địa chỉ đầu tiên mà người viết muốn giới thiệu đến cho bạn đọc là Free-ebooks.net. Đây là nơi cho phép đọc và download e-books hoàn toàn miễn phí. Có hai chế độ tìm kiếm (search) là Tìm theo tên tác giả (Browse by Author) và Tìm theo danh mục (Browse by Category) để bạn tìm và chọn ra tựa sách mình ưng ý. Lưu ý bạn phải đăng ký làm thành viên mới có thể bắt đầu download. Có hai chế độ thành viên: Miễn phí (Standard) và Trả phí (VIP Members). Là thành viên miễn phí, bạn vẫn có thể đọc và download e-books dưới dạng file PDF, giới hạn 5 tựa sách trong một tháng. 2. www.Getfreeebooks.com: Getfreeebooks.com là một trang cung cấp ebooks miễn phí, điều khiến trang này khác biệt so với free-ebooks.net là nó hoàn toàn không yêu cầu người dùng phải đăng ký thành viên mới có thể tiếp cận với cuốn sách (e-books) mình ưa thích. Tất cả những gì bạn cần làm là tìm kiếm theo danh mục (Categories), sau đó nhấn chuột vào tên cuốn sách để download rồi sau cùng là thưởng thức. 3. www.ebooklobby.com: Cũng giống như Getfreeebooks.com, Ebooklobby không đòi hỏi người dùng phải trải qua các thủ tục đăng ký (register) thành viên mất thời gian, bạn có thể ngay lập tức tìm kiếm và tải về tựa sách mình muốn đọc trên trang này. Tuy nhiên nhìn chung, thì lượng đầu sách của Ebooklobby là kém phong phú nhất trong số ba địa chỉ được cung cấp trong bài viết. Minh Trí