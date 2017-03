Với SopCast, bạn có thể theo dõi trực tiếp các trận cầu đỉnh cao của các giải bóng đá hàng đầu châu Âu như giải Ngoại Hạng Anh, SeriaA, Bundesliga… thậm chí là giải bóng đá Champions League, Europa Cup hay thậm chí là WorldCup.

Đầu tiên, download SopCast tại đây.

Lưu ý: trong quá trình cài đặt, bạn phải tắt tất cả các cửa sổ trình duyệt đang được mở.

Sau khi cài đặt, kích hoạt để sử dụng chương trình. Một hộp thoại yêu cầu đăng nhập hiện ra, bạn có thể chọn Login as anoymouse, và đánh dấu vào tùy chọn Auto login on this computer rồi nhấn nút Login để bỏ qua bước đăng nhập ở những lần sử dụng sau.

Sau khi đăng nhập, tại giao diện chính của phần mềm, bạn chọn tab Live Channels. Tại đây, các kênh truyền hình được sắp xếp và nhóm theo từng nhóm nội dung, trong đó, nhóm kênh truyền hình thể thao được hiển thị ở đầu danh sách.

Để xem nội dung của 1 kênh truyền hình, bạn chỉ việc kích đôi vào kênh đó. Mất chừng vài phút để quá trình kết nối và truyền tải dữ liệu bắt đầu, sau đó, bạn có thể xem nội dung của kênh truyền hình mà mình chọn.

Lưu ý: trong thời gian những trận bóng đá diễn ra, sẽ xuất hiện thêm những kênh truyền hình mới đảm nhiệm tường thuật trực tiếp các trận đấu.Bạn có thể xem lịch, cũng như ngày giờ thi đấu các trận bóng đá sẽ được truyền hình trực tuyến tại http://www.football4less.com/schedules/

Do SopCast sử dụng giao thức Torrent P2P để truyền tải hình ảnh, do vậy, các trận cầu đỉnh cao với số lượng người coi nhiều, bạn sẽ có được chất lượng hình ảnh cũng như tốc độ xem ổn định.

Kích đôi vào màn hình trình chiếu để xem với chế độ toàn màn hình. Đặc biệt, Sopcast còn cung cấp tính năng Record, cho phép người dùng lưu lại diễn biến của trận đấu dưới dạng file video để có thể xem lại về sau (bằng cách nhấn vào biểu tượng hình tròn trên giao diện phần mềm).

Ngoài các chương trình truyền hình về thể thao, SopCast còn cung cấp các kênh truyền hình khác như tin tức, phim truyện, giải trí, ca nhạc… ngoài ra, còn một vài kênh HD, cho chất lượng âm thanh và hình ảnh rõ nét.

Lưu ý: trong quá trình sử dụng SopCast, đôi khi một vài trang web sẽ tự động được mở. Đây chỉ là hình thức quảng cáo cho các kênh truyền hình trực tuyến, chứ không phải là do ảnh hưởng của bất kỳ loại virus hay phần mềm gây hại nào.

Tóm lại, với sự giúp đỡ của SopCast, những fan hâm mộ bóng đá không chỉ được chiêm ngưỡng trực tiếp các trận cầu đỉnh cao, mà còn có thể lưu lại được những diễn biến của trận đấu để có thể xem lại hoặc chia sẻ với bạn bè.

Theo Phạm Thế Quang Huy (Dân trí)