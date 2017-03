Ứng dụng Splash Lite hoàn toàn miễn phí, hỗ trợ hầu hết định dạng video hiện nay. Phần mềm được cung cấp tại đây (dung lượng 9,69 MB). Ngoài ra, còn có phiên bản Splash Pro giúp bạn sử dụng các tính năng khác, tuy nhiên sẽ tốn phí. Sau khi tải về, bạn nhấn Next liên tục để hoàn thành quá trình cài đặt.

Cài đặt xong, bạn kích hoạt biểu tượng cùng tên Splash Lite trên màn hình để sử dụng. Giao diện Splash Lite hiện ra khá bắt mắt và dễ dùng.

Giao diện chính.

Để tìm mở một tập tin đa phương tiện, bạn nhấn chuột phải trên giao diện chính, rồi chọn Open file (phím tắt Ctrl + O).

Phía dưới cùng của giao diện là nơi hiển thị các nút chức năng quan trọng và thông dụng trên mọi chương trình nghe nhạc khác, như: Play/Pause (chơi/tạm dừng -phím tắt: Space), Previous file (xem tập tin trước tập tin hiện tại trong danh sách - phím tắt: Ctrl + Page Up), Next file (di chuyển đến tập tin kế tiếp - phím tắt: Ctrl + Page Down), Stop (dừng chơi nhạc - phím tắt: S).

Giao diện đang nghe nhạc.

Ở bên dưới góc trái giao diện cung cấp tính năng xem thông tin của tập tin đang chơi, bạn nhấn vào biểu tượng chữ i để xem trên cửa sổ hiện ra.

Thông tin tập tin đang mở.

Ngoài ra, còn có các nút công cụ khác như: Show playlist (xem danh sách nhạc - phím tắt: P), Playback options (O), Loop On/Off (kích hoạt tính năng tự động lặp lại bài hát - phím tắt: L), Mute On/Off (tắt/mở tiếng - phím tắt: M).

Tính năng chụp ảnh màn hình chỉ có ở phiên bản PRO.

Danh sách nhạc.

Tùy chỉnh hình ảnh, âm thanh khi xem phim.

Bạn đang xem một bộ phim dù ở chuẩn HD nhưng không có phụ đề thì cũng hơi nhàm chán. Nếu đã sở hữu tập tin phụ đề của bộ phim mình cần xem, bạn rê chuột lên phía trên giao diện, rồi chọn Subtitles > chọn tập tin phụ đề, định dạng: *.txt, *.sub, *.ssa, *.ass, *.art.

Theo Ngọc Dung (VNE)