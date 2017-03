Thông thường, để xem được một định dạng văn bản cần phải cài đặt phần mềm soạn thảo đã sử dụng để tạo ra file văn bản đó, chẳng hạn để xem được file định dạng docx, bạn phải cần đến bộ Office 2007.

TextMaker Viewer là phần mềm, cho phép bạn xem mọi định dạng văn bản, bất kể đó là file văn bản được tạo ra bởi phần mềm nào. Với TextMaker Viewer, bạn sẽ không cần phải cài đặt nhiều phần mềm khác nhau chỉ để xem và in file văn bản, hoặc không gặp “bối rối” trong trường hợp gặp phải một định dạng file văn bản lạ mà bạn không biết phải sử dụng phần mềm nào để mở và xem nội dung.

TextMaker Viewer giúp người dùng giải quyết tình trạng nhận được file docx (file văn bản của Word 2007), nhưng máy tính chỉ được cài đặt Word 2003, đây là tình trạng rất hay gặp của người dùng.

Các định dạng file văn bản được TextMaker Viewer hỗ trợ:

- docx và docm: định dạng được tạo ra bởi Microsoft Word 2007.

- sxw: định dạng file được tạo bởi OpenOffice và StartOffice Text.

- dotx, dotm: file mẫu của Word 2007.

- rtf và txt: 2 định dạng thuần văn bản.

- doc: định dạng của Word 97-2007.

- dot: định dạng mẫu của Word 97-2007

- psw: định dạng văn bản Pocket Word (Pocket PC)

- pwd: định dạng của Handheld PC

- Định dạng html, html.

- odt: định dạng văn bản của OpenDocument

Hướng dẫn đăng ký bản quyền phần mềm:

TextMaker Viewer 2010 chỉ cho phép 30 ngày dùng thử, và người dùng phải bỏ ra đến 69.95 USD để sở hữu phiên bản đầy đủ.

Hiện nay, hãng phần mềm SoftMaker đang có chương trình khuyến mãi, cho phép người dùng nhận mã bản quyền của phần mềm hoàn toàn miễn phí. Để tận dụng cơ hội này, bạn có thể thực hiện theo các bước sau đây:

- Đầu tiên, download bản dùng thử của phần mềm tại đây



- Tiếp theo, truy cập vào http://www.softmaker.de/reg/tmwv10_en.htm, điền đầy đủ thông tin vào form đăng ký (chỉ cần điền vào các mục có đánh dấu *), rồi nhấn nút Submit Registration bên dưới.

- Chờ trong giây lát, bạn sẽ nhận được 1 email được gửi đến từ SoftMaker Software, trong đó có chứa mã bản quyền của phần mềm.

- Tiến hành cài đặt phần mềm. Nhấn OK ở 2 hộp thoại đầu tiên hiện ra. Ở hộp thoại thứ 3, bạn chỉ nên đánh dấu chọn vào tùy chọn ‘Add open with… entries for documents’, rồi nhấn OK để bắt đầu quá trình cài đặt.

Bây giờ, khi gặp một định dạng văn bản lạ, hoặc bạn muốn mở 1 file văn bản bẳng TextMaker Viewer, bạn chỉ việc kích chuột phải vào file đó, chọn Open With -> TextMaker Viewer.

Trong lần đầu tiên sử dụng phần mềm, một hộp thoại hiện ra yêu cầu bạn điền mã bản quyền kích hoạt phần mềm. Nhấn vào nút Enter Serial Number, điền tên, địa chỉ email và mã kích hoạt bạn có được ở trên vào hộp thoại hiện ra, rồi nhấn OK để xác nhận.

Trong trường hợp bạn mở cùng lúc nhiều file văn bản bằng TextMaker Viewer, các file văn bản sẽ được hiển thị trên phần mềm dưới dạng các tab (tương tự như trên trình duyệt web), bạn có thể chuyển đổi qua lại để xem nội dung các file.

Lưu file văn bản thành định dạng PDF:

Một tính năng cũng rất hữu ích của TextMaker Viewer, đó là lưu file văn bản thành định dạng file PDF. Để làm được điều này, sau khi bạn mở file văn bản bằng phần mềm, bạn chọn File -> Export as PDF.

Tại hộp thoại hiện ra, bạn có thể chọn để lưu toàn bộ văn bản thành file PDF, hoặc trích xuất một số trang trong văn bản để lưu. Sau đó nhấn OK và chọn vị trí để lưu file PDF sau khi trích xuất.

Lưu ý: TextMaker Viewer chỉ cho phép bạn xem nội dung, và tiến hành in file văn bản khi cần thiết, chứ không cung cấp tính năng chỉnh sửa nội dung của file.

Theo Phạm Thế Quang Huy (Dân Trí)