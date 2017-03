Tại báo cáo nghiên cứu mới nhất của Benjamin Gray, làm việc tại hãng nghiên cứu thị trường Forrester nhận xét, XP sẽ không thể biến mất sau một đêm, nhưng các nhà quản lý IT cũng có ối lý do để thay đổi hiện trạng và kết thúc “đế chế” Windows XP một sớm một chiều. Windows XP, hệ điều hành với “tuổi đời” 8 năm đã đem lại tính tương thích, bảo mật và đáng tin cậy cho người dùng và giờ đây vẫn nắm vị trí hệ điều hành chủ đạo cho hầu hết các doanh nghiệp, cơ quan và chính phủ.

Hãng Forrester đã tiến hành khảo sát 665 quản trị viên IT và cho biết, thực tế 80% máy tính thương mại đều cài đặt hệ điều hành Windows XP. 66% những người tham gia khảo sát đến từ các doanh nghiệp lớn, vừa và nhỏ tại Châu Âu và Bắc Mỹ đang dự định nâng cấp lên Windows 7 mặc dù chưa có kế hoạch cụ thể. Thêm vào đó, nghiên cứu cho thấy 51% người tham gia trả lời rằng họ sẽ cài Windows 7 trong vòng 12 tháng tới. Forrester cũng cảnh báo rằng các công ty nên chuẩn bị tinh thần trước những đòi hỏi được dùng Windows 7 của nhân viên khi cơn bão Windows 7 “tràn về”.

Forrester tin rằng người dùng sẽ bỏ Windows XP và nâng cấp lên Windows 7 bởi một số lý do như sau :

Các doanh nghiệp muốn cải thiện hệ thống máy cũ

Forrester cho rằng kinh tế suy thoái dẫn đến việc các nhà quản lý IT muốn hạ chi phí bằng cách cố kéo dài tuổi thọ của máy tính để bàn và laptop. Rất nhiều nơi muốn nâng cấp phần cứng nhằm tương thích với hệ điều hành Windows 7. Nhiều công ty trên khắp toàn cầu đã hỗ trợ hàng nghìn ứng dụng cũng như những bản chạy thử trong suốt 18 tháng qua. Những nơi đã được chạy thử Windows 7 sẽ cài đặt phiên bản đầy đủ chậm nhất là đến cuối năm 2010.

Hỗ trợ Window XP dần xuống cấp

Kể từ tháng 4/2009, Windows XP SP2 đã mở rộng kênh hỗ trợ và mức hộ trợ sẽ không còn miễn phí như trước nữa cũng như chỉ hỗ trợ nâng cấp bảo mật và những bản vá lỗi. Tháng 7/2010, XP SP3 sẽ mở rộng khả năng hỗ trợ tốt hơn, tất cả các chương trình hỗ trợ dành cho XP SP2 và SP3 sẽ kết thúc vào tháng 4/2014.

Windows XP sẽ bị thu hẹp

Khả năng người dùng quyết định mua Windows 7 thay vì Windows XP sẽ trở thành hiện thực trong tuần tới. Với gói dịch vụ đầu tiên khi ra mắt Windows 7, lịch trình sẽ là một năm hoặc sau khi Windows 7 ra mắt phiên bản đầu tiên, các nhà chức trách sẽ không cấp giấy phép cho các nhà sản xuất thiết bị gốc, muốn sản xuất máy tính chạy hệ điều hành XP nữa. Điều này có nghĩa, muốn cài hệ điều hành XP cho máy mới, các công ty sẽ phải mua một lượng lớn bản quyền của Windows đi kèm máy tính.

Các doanh nghiệp khuyến khích nâng cấp lên Windows 7

Forrester nhận thấy Windows 7 sẽ giúp các công ty cải thiện hệ thống mạng lưới, bảo mật là trên hết là tiết kiệm chi phí. Một số tính năng mà Forrester khuyên bộ phận IT của các tổ chức nên chuẩn bị đó là: DirectAcess, tính năng này giúp kết nối với mạng chung của tổ chức mà không cần đến sự trợ giúp của VPN (Mạng riêng ảo); BranchCache, tính năng này giúp tăng tốc độ truy cập mạng khi các chi nhánh ở xa trụ sở chính của tổ chức; BitLocker To Go giúp bảo vệ những thiết bị ổ cứng di động và USB; AppLocker được thiết kế với mục đích giúp người dùng tránh khỏi những phần mềm chưa cấp phép.

Cải thiện mô hình ảo hóa khách hàng có thể khiến kế hoạch cài đặt Wins 7 diễn ra nhanh hơn

Những khách hàng nhận được bản hợp đồng bảo hiểm phần mềm có thể sử dụng MDOP (Gói Tối ưu hóa máy tính) với công nghệ ảo hóa cho phép các chuyên gia IT khai thác và quản lý những hình ảnh ảo, vì vậy hãy vứt bỏ mọi rào cản để sử dụng Windows 7.