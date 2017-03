Tin đồn này xuất hiện chỉ vài ngày sau khi Phó Chủ tịch phụ trách Windows Phone của Microsoft, ông Andy Lees dự báo rằng giá các smartphone cài hệ điều hành WP7 sẽ giảm chỉ còn một nửa vào năm 2012. Đồng thời, một tin đồn khác xuất hiện cùng thời điểm, với nội dung hoàn toàn đối lập khi cho rằng Microsoft sẽ đưa mã Windows lên tất cả các thiết bị như điện thoại, tablet, máy tính, TV....để tạo thành một "hệ sinh thái hợp nhất".



Số đông ý kiến tỏ ra hoài nghi về tin đồn của This Is My Next, bởi bản thân Giám đốc điều hành Steve Ballmer của Microsoft từng khẳng định tại WPC 2011 rằng Windows chính là sản phẩm xương sống của Microsoft. "PC Windows, điện thoại Windows, máy tính bảng Windows. Windows Windows Windows Windows Windows". Vì thế, việc Microsoft từ bỏ cái tên vWindows, nếu có, sẽ không xảy ra trong một tương lai gần. Đây là con ngựa mà Microsoft đã cưỡi trên hành trình đạt tới thành công, và kể cả khi nó đã thấm mệt, Microsoft sẽ vẫn không rời yên.



Mặc dù vậy, cũng có một số ý kiến tỏ ra đồng tình và hoan nghênh nếu Microsoft từ bỏ cái tên Windows và chọn ra một cái tên khác mới mẻ, hấp dẫn hơn. Lý do mà họ đưa ra thì có nhiều, chẳng hạn như Windows có quá nhiều lỗi.

"Bạn còn nhớ Vista đã gây khó chịu đến mức nào? vWindows Me thì sao? Còn Windows Phone 7 thì chính Steve Ballmer cũng phải thừa nhận là một thất bại. Phiên bản Mango vẫn đang lẹt đẹt chạy sau cả iOS lẫn Android. Có quá nhiều cú hụt chân và thất bại trong danh mục sản phẩm gần đây của vWindows. Đã đến lúc cho một sự khởi đầu mới, với một cái tên mới - giúp cho Microsoft gạt bỏ hết tất cả những nỗi hổ thẹn kể trên", một chuyên gia phân tích trên PCWorld.



Lý do thứ hai mà chuyên gia này chỉ ra là vWindows không có một nền tảng fan hâm mộ vững chắc, trung thành như Mac OSX hay Linux, dù nó là hệ điều hành dẫn đầu thị trường. Các cuộc nghiên cứu gần đây đều cho thấy thị phần của Windows đang giảm rất nhanh, bởi Macs, smartphone và máy tính bảng đã cướp mất không ít khách hàng. Microsoft nên tung ra một hệ điều hành mới mà người dùng mong muốn, thay vì chỉ cung cấp một hệ điều hành mặc định cho các PC.



Và cuối cùng, Windows đã già nua, cũ kỹ và có phần lạc hậu. Cái tên Windows có từ năm 1983, xuất phát từ những "hộp điện toán hình" mà ngày nay đã chẳng còn gì lạ lẫm, đặc biệt. Giữ mãi một cái tên dựa trên một tính năng xưa như trái đất sẽ kìm chân Microsoft. Nếu hãng muốn công phá những mảnh đất mới bằng cách hợp nhất và hội tụ Windows với Windows Phone hay hệ điều hành của Xbox, sẽ là logic nếu họ chọn ra một cái tên mới.

Theo Trọng Cầm Tổng hợp (VNN)