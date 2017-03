Microsoft cho phép dùng thử Windows 8 Enterprise bản chính thức trong vòng 90 ngày trước khi tung ra Windows 8. Ảnh: Gamrfeed.

The Verge cho biết, Windows 8 Enterprise giống hệt Windows 8 Pro đồng thời được bổ sung thêm các tính năng cho doanh nghiệp như Windows To Go (cho phép cài đặt hệ điều hành qua USB). Đây được cho là lựa chọn tốt dành cho những người muốn dùng thử Windows 8 phiên bản chính thức. Tuy vậy, họ sẽ phải cài đặt lại hệ điều hành khi Microsoft chính thức tung ra Windows 8 và Windows 8 Pro vào ngày 26/10.

Tải Windows 8 bản chính thức tại đây.

Theo Thanh Tùng (VNE)