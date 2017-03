Windows 7 chưa thể hất cẳng XP

Bị XP níu chân



Trong các nền tảng hệ điều hành của Microsoft, Windows XP là hệ điều hành tồn tại lâu nhất, tính từ lúc ra đời năm 2001 đến nay đã có tuổi đời 10 năm - có thể được xem là “thọ” trong thế giới hệ điều hành. Thậm chí, khi Microsoft phát hành Windows Vista với nhiều tính năng được cải thiện tốt hơn thì Windows XP vẫn tiếp tục tồn tại cho đến khi Windows Vista bị “bức tử”. Năm 2009, khi Microsoft tiếp tục tung ra Windows 7 với hàng loạt tính năng mới được xem như một bước tiến lớn trong công nghệ sản xuất hệ điều hành thì Windows XP vẫn được ưa chuộng và níu chân Windows 7.



Theo các chuyên gia, Windows 7 mặc dù là một hệ điều hành tiên tiến nhưng lại không thể vượt qua được cái bóng của Windows XP. Bởi cho tới thời điểm này, Windows XP thực hiện được phần lớn các yêu cầu của người dùng và đòi hỏi phần cứng không cao - trong khi Windows 7 lại cần một hệ thống mạnh mới có thể giúp nó làm việc hoàn hảo. Bên cạnh đó, mặc dù các máy tính mới được tung ra thị trường trong thời gian gần đây đều tích hợp Windows 7 nhưng nó chỉ chiếm một số lượng rất nhỏ so với hàng tỉ tỉ máy tính được bán ra trong suốt 10 năm qua có cài đặt Windows XP. Vài chuyên gia nhận định rằng, Windows XP sẽ tiếp tục tồn tại song song với Windows 7 trong một thời gian rất lâu nữa, thậm chí là còn sẽ “bước” song hành với Windows 8 sẽ ra mắt trong vài năm tới đây.



“Bàn tay sắt”



Ngoài việc bị chính người anh em của mình níu chân, Windows 7 còn tiếp tục bị tấn công bởi các đối thủ mới nổi khác, trong đó có thể kể đến hệ điều hành Android đang làm mưa, làm gió trên thị trường máy tính bảng, smartphone. Trong năm qua cũng đánh dấu một sự kiện trọng đại khi smartphone chính thức vượt qua PC để trở thành thiết bị bán chạy nhất trên thế giới. Trong khi chúng lại được người dùng sử dụng như một thiết bị hỗ trợ làm việc tương đương máy tính.



Trước viễn cảnh như thế, Microsoft đã thực hiện nhiều chiến lược “bàn tay sắt” để giúp thúc đẩy thị phần cho Windows 7. Ngày 14-4-2009, Microsoft thông báo sẽ “khai tử” Windows XP vào ngày 8-4-2014 bất chấp phản đối từ các fan của hệ điều hành trên. Riêng từ 30-6-2008, Microsoft cũng đã ngừng bán Windows XP cho các hãng máy tính để thúc đẩy việc tích hợp Windows Vista trong những laptop, PC mới tung ra thị trường của các hãng này.



Với trình duyệt Internet Explorer (IE) 6 trong Windows XP, Microsoft đã bỏ ra khá nhiều tiền của và công sức để kêu gọi người dùng chuyển qua sử dụng các phiên bản IE cao hơn trong đó có IE 9 - trình duyệt web chủ lực trong Windows 7. Đầu tháng 3-2011, Microsoft tuyên bố khai tử IE 6 và lập ra một trang web IE6 Countdown đếm ngược đến thời điểm IE 6 chỉ còn chiếm không quá 1% người dùng trên toàn cầu.



Các số liệu thống kê



Thống kê từ IE6 Countdown cho thấy trong khi người dùng tại các khu vực như Châu Mỹ, Châu Phi, Châu Âu, Nga và Nam Thái Bình Dương đã bỏ IE 6 để chuyển sang các trình duyệt khác hoặc phiên bản IE mới hơn thì người dùng tại Nam Á, Đông Á và Đông Nam Á vẫn rất gắn bó với IE 6, điển hình như Trung Quốc với 34,5%, Hàn Quốc 24,8%, Ấn Độ 12,3% và Việt Nam 10%. Điều này do IE 6 gắn liền với Windows XP - kẻ níu chân của Windows 7 cho đến thời điểm này.





Thị phần các hệ điều hành Windows trên thế giới.

Cho tới thời điểm này, theo Statcounter, Windows XP vẫn chiếm tới 48,34% người dùng toàn cầu (so với năm 2009 là 69,57% - giảm 21,23%) còn Windows 7 đứng thứ hai với chỉ 28,61% (so với năm 2009 là 1,84%, tăng 26,77%). Đứng thứ ba là Windows Vista chiếm tỉ lệ 14,6% (so với năm 2009 là 22,09% - tức giảm 7,49%). Dễ dàng nhận thấy, tổng lượng sụt giảm của Windows XP và Windows Vista chính là lượng tăng của Windows 7. Như vậy, để Windows 7 có thể vươn lên vị trí thống trị như Windows XP vào năm 2008 là 75,98% thì theo các chuyên gia, phải cần ít nhất hơn... 2 năm nữa.



Như vậy, bất chấp các nỗ lực của Microsoft, dường như Windows 7 vẫn sẽ còn gặp nhiều khó khăn trong việc chinh phục thị trường thế giới. Riêng tại Việt Nam, theo khảo sát của chúng tôi, tất cả máy tính ở các cơ quan nhà nước lẫn doanh nghiệp vẫn tiếp tục sử dụng các phiên bản Windows không phải Windows 7 và dường như sẽ không có sự nâng cấp nào trong tương lai bởi việc nâng cấp thường đi liền với quá trình mua máy mới. Như vậy, với Windows 7, Microsoft vẫn phải làm tiếp một bài toán khó trong một thời gian dài (theo Statcounter, tại Việt Nam lượng người dùng Windows 7 chưa tới 21,45% trong khi Windows XP là 74,46%).

Thị phần các hệ điều hành Windows tại Việt Nam.