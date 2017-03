Để thay đổi các thiết lập của Spotlight trên Mac OS X, bạn hãy nhấp vào logo của Apple nằm ở góc trên bên trái và chọn System Preferences > Spotlight. Sau đó, kéo xuống cuối trang và bỏ dấu chọn ở hai ô Bing Web Search và Allow Spotlight Suggestions in Spotlight and Look up. Lúc này, Spotlight sẽ chỉ tìm kiếm các tập tin và ứng dụng có trên máy Mac và không gửi thông tin đến Apple.

Tương tự như vậy khi thao tác trên các thiết bị iOS (iPhone, iPad), đầu tiên người dùng cần phải truy cập vào Settings > General > Spotlight Search. Sau đó bỏ chọn hai mục Spotlight Suggestions và Bing Web Results. Ngoài việc giúp người dùng bảo mật thông tin thì tính năng này còn phần nào giảm được lượng điện năng tiêu thụ trên thiết bị.

MINH HOÀNG