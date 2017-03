Khi tìm kiếm trên Windows Store, bạn sẽ rất dễ nhầm lẫn giữa nhiều ứng dụng có tên na ná như VLC Player for VLC, Play from VLC, VideoVLC Player,…Rất khó để tìm được đúng tên của phiên bản thử nghiệm lần này, do đó, bạn nên truy cập vào địa chỉ http://tinyurl.com/oxfrlzj để tải cho chính xác. Lưu ý, bạn có thể mở liên kết này bằng trình duyệt Firefox hoặc IE, rồi kích vào nút View in Windows Store > Install để cài đặt.





Giao diện chính của VLC for Windows 8

Khi hoàn tất, VLC sẽ tự động tìm kiếm các video và những tập tin âm nhạc có trong thư viện của máy tính và nạp nó vào đây. Giao diện chính khá đơn giản chỉ với một vài tính năng và tùy chọn. Mục last viewed sẽ hiển thị các video vừa được phát gần đây nhất, bên cạnh đó là danh sách các video và album nhạc. Bạn có thể nhấn trực tiếp vào các hình đại diện ở mỗi mục, hoặc mở chúng thông qua menu trên cùng.





Thư viện âm nhạc được trình bày khá đẹp mắt

Ngoài việc hỗ trợ các định dạng cơ bản thì chương trình còn có thể phát được các tập tin có định dạng MKV, Ogg, FLAC và MPC, cùng với việc hỗ trợ các các thiết bị lưu trữ bên ngoài và máy chủ đa phương tiện sử dụng giao thức DLNA. Khi thử nghiệm xem video, ứng dụng cho tốc độ mở tập tin khá nhanh chóng, hình ảnh mượt mà.

VLC hỗ trợ người dùng tăng/giảm tốc độ phát thông qua 2 tùy chọn Increase speed/Decrease speed, bên cạnh đó, bạn còn có thể chèn thêm phụ đề thông qua biểu tượng ở góc phải, hoặc bật/tắt các kênh âm thanh khác nhau bằng biểu tượng .





Giao diện đơn giản chỉ với vài tùy chọn cần thiết

vì chỉ là bản thử nghiệm nên VLC vẫn còn một số hạn chế như chưa có tính năng tăng tốc phần cứng, streaming và một số định dạng phụ đề chưa được hỗ trợ. Không tương thích với các thiết bị Windows RT sử dụng chip ARM như là Surface.

MINH HOÀNG