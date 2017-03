Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Theo công ty chống virus Symantec nói trong Báo cáo đe dọa An ninh Internet, "các vụ tấn công do ghé thăm ngẫu nhiên", trong đó các hacker dùng các trang web chính thống để gài gài bẫy nạn nhân, đang tiếp tục gia tăng.



Symantec nói rằng điều thú vị là các trang web chứa nội dung người lớn/khiêu dâm giờ không còn nằm trong tốp 5 gieo rắc virus mà tụt xuống vị trí thứ 10.



"Chúng tôi đặt ra giả thuyết rằng việc này diễn ra bởi các chủ trang web khiêu dâm đã kiếm tiền từ Internet và vì thế họ cũng đầu tư nhiều tiền hơn để trang web của họ tránh khỏi virus, vốn có thể gây hại tới hoạt động làm ăn" - báo cáo nói.



Báo cáo dựa trên thông tin thu thập hồi năm ngoái bởi Mạng tình báo Toàn cầu Symantec, vốn giám sát các hoạt động tấn công mạng không gian ảo trên 200 nước, thông qua các dịch vụ và các hệ thống nhận dạng tấn công của họ.



Symantec nói rằng họ đã ngăn chặn 5,5 tỉ vụ tấn công trong năm 2011 và con số này đã tăng 81% so với năm trước.



Symantec, giống nhiều công ty an ninh mạng khác, cũng báo cáo sự tăng lên của các vụ tấn công nhằm vào máy tính bảng hay điện thoại thông minh nhắm vào các nhân viên làm việc ở nhiều công ty hoặc cơ quan chính phủ./.

Theo Linh Vũ (Vietnam +)