VK thực chất là một trình player, giúp bạn phát các bài hát karaoke. Vì vậy, hẳn bạn sẽ bất ngờ khi không có bất cứ bài hát nào lúc bạn tải VK về máy. Việc tải bài hát giờ đây chỉ đơn giản là một cú nhấn chuột, danh sách các bài hát sẽ được tạo lập mới hoàn toàn tùy vào nhu cầu của người dùng.

So với một số phiên bản đã phát hành trước đây, phiên bản 2009 có nhiều điểm mới lạ, đặc biệt là phần nền động đã thay thế cho hình nền tĩnh, làm cho phối cảnh trở nên sống động khá nhiều so với trước đây. Thêm vào đó, phần mềm còn hỗ trợ thêm cơ chế Echo giúp tạo tiếng vang và hiệu quả âm thanh khi hát, cùng cơ chế hát đệm mang đến phong cách mới lạ và hấp dẫn trong việc hát karaoke.

1. Tìm và đưa bài hát vào danh sách:

Ngay khi tải về, bạn tiến hành giải nén file cài đặt vào một thư mục bất kỳ, nhấn đôi biểu tượng vnkaraoke để chạy chương trình. Sau khi nghe xong phần nhạc nền khá hấp dẫn, bạn nhấn mũi tên màu vàng ngay góc trái màn hình để bắt đầu tạo một danh sách mới. Trong giao diện xuất hiện, bạn gõ tên bài hát vào ô nhập liệu đã đặt sẵn (có thể gõ tiếng Việt không dấu). Xong, nhấn nút Tìm bài hát, lập tức danh sách các bài hát khớp với từ khoá sẽ được liệt kê bên dưới, trường hợp không thấy kết quả trả về, nghĩa là bài hát đó chưa được cập nhật dữ liệu.

2. Cấu hình MIC

Do phần mềm không có sẵn chức năng thu âm nên việc cấu hình MIC sẽ được sử dụng chung với Windows. Để cấu hình MIC, bạn nhấn đôi chuột vào biểu tượng chiếc loa bên góc phải màn hình để mở tiện ích Volume Control, tiếp tục truy cập menu Options > Properties, trong phần Mixer Device bạn chọn thành phần Input, nhấn chọn Recording và đánh dấu tất cả các thành phần được liệt kê. Xong, nhấn OK. Trong giao diện tiếp theo, bạn kích đề mục StereoMix (WaveOutMix hoặc What U Hear tùy từng soundcard sử dụng) và kiểm tra thử bằng phần mềm Sound Recorder của Windows để chắc chắn rằng nó đã nhận được tín hiệu, nếu vẫn chưa được bạn đánh dấu chọn thêm thành phần Microphone (trong cùng khu vực Recording hoặc nằm ngoài Playback tùy theo soundcard sử dụng).

3. Phát karaoke:

Có hai cách để phát một bản nhạc karaoke:

- Dựa vào mã số bài: Để làm được điều này, bạn cần phải biết được số thứ tự (ID của bài hát), số này sẽ được gán tự động cho mỗi bài hát khi bạn tải về list. Để biết được mã số này, bạn vào thư mục của VK, chọn SongID. Khi đã có được ID của bài hát, bạn khởi động phần mềm và gõ , nhấn tiếp phím trắng (Space) trên bàn phím để phát nhạc, bạn cũng thực hiện thao tác này với các bài hát tương tự.

- Truy cập vào danh sách bài hát: Cách này có ưu điểm là nhanh chóng và không phải nhớ mã số như cách một, bạn chỉ việc nhấn mũi tên màu vàng. Tiếp đến trong danh sách liệt kê bài hát, bạn nhấn đôi chuột vào bài hát mình chọn để hát bài hát này.



