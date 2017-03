Kaspersky ra mắt phiên bản phần mềm diệt virus mới tại TP.HCM hôm qua

Ông Ông HarryCheung, Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Kaspersky Lab công bố tin này chiều ngày 11/12, trong buổi ra mắt sản phẩm Kaspersky Antivirus 2010 và Kaspersky Internet Security 2010 tại Việt Nam.

Con số 5 triệu người dùng được Kaspersky thống kê thông qua bộ đếm số lượng download phần mềm này qua server của họ. Tuy nhiên, trong con số đó chỉ có 630.000 người ở Việt Nam sử dụng phần mềm virus Kaspersky có bản quyền, số còn lại đang sử dụng bản crack và trail. Phía Kaspersky cho rằng phần lớn những người đó thuộc vào diện chưa sẵn sàng sử dụng phần mềm diệt virus này.

Về phiên bản Kaspersky 2010 được Kaspersky Lab tung ra ở Việt Nam lần này như Kaspersky tuyên bố có nhiều cải tiến so với các phiên bản cũ trước đây. Cụ thể là nó kết hợp công nghệ tiên tiến HIPS (là hệ thống ngăn chặn xâm phạm được cài đặt trên các máy tính chủ) vào trong mô-đun điều khiển ứng dụng, công nghệ này giúp ấn định mức độ nguy hiểm của những malware mới xuất hiện. Tiếp đó là việc xuất hiện của công nghệ Sandbox gồm có những công nghệ ảo hóa, đem đến cho người dùng một môi trường làm việc an toàn. Hệ thống an ninh Kaspersky tiên tiến cập nhật thông tin từ hàng triệu người dùng đã giảm thiểu đáng kể số lần phản hồi đối với những mối đe dọa mới và cơ sở dữ liệu sẽ được cập nhật ngay lập tức về những tệp tin bị nhiễm và tệp tin sạch.

Hơn thế nữa, với tính năng “safe-run” mới của Kaspersky 2010, dựa trên công nghệ Sandbox mới nhất, người dùng có thể chạy những ứng dụng mới trong môi trường đơn lập mà không cần phụ thuộc vào hệ điều hành của máy tính. Tính năng “safe-run” này cho phép người dùng có thể an tâm và thoải mái lướt web với bất kỳ trình duyệt nào mà không cần bận tâm đến những ứng dụng khác đang chạy đồng thời. Khung màu xanh sẽ xuất hiện xung quanh những cửa số ứng dụng được bảo vệ. Những thiết bị của người dùng sẽ được bảo vệ một cách tốt nhất.

Nhìn chung phiên bản 2010 được xem là bước tiến mới trong việc xây dựng chương trình diệt virus của Kaspesky, đem đến cho người dùng nhiều chế độ thiết lập và phân vùng khác nhau trong việc bảo về virus cho máy tính của mình. Một điều đáng chú ý nữa là Kaspersky 2010 sẽ là phiên bản song ngữ, người dùng có thể chọn giao diện tiếng Việt hoặc tiếng Anh tùy vào ý thích của mình.

Giá bán sản phẩm mới này vẫn không đổi (200.000 đồng 1 phiên bản bản quyền 1 năm cho PC). Những người đang sử dụng phiên bản có bản quyền Kaspersky cũ sẽ được cập nhật phiên bản mới miễn phí.

Người dùng có thể dùng thử chương trình diệt virus này bằng cách truy cập để đăng ký và download phần mềm Kaspersky 2010 và có cơ may nhận được một phiên bản miễn phí có bản quyền trong vòng 3 tháng. Chương trình sẽ bắt đầu từ 0h00 ngày 15/12 và kết thúc vào 30/12/09, số lượng phiên bản miễn phí tặng cho người dùng sẽ là 100.000.

Theo Lê Mỹ (ICTnews )