Tuy nhiên, nếu như bạn lỡ đưa ngược cây bút S-Pen vào máy, vẫn còn hi vọng cho bạn để có thể lấy nó ra một cách an toàn mà không làm hỏng chiếc Note 5 mới cáu cạnh ấy. Một đoạn video vừa được đăng lên Youtube đã hướng dẫn cách lấy chiếc bút S-Pen ra một cách an toàn. Mọi thứ bạn cần là một mẩu giấy được cuộn lại, một cái kéo và làm theo hướng dẫn trong đoạn video.

Chỉ cần làm theo các hướng dẫn trong đoạn video bên dưới và chiếc bút S Pen của bạn sẽ sớm được trả tự do.

TRẦN LÂM - Theo Phone Arena