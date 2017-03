Ngày nay khi mà vi xử lý lý lõi tứ trên smartphone đang dần trở nên phổ biến hơn thì việc cho ra mắt những thế hệ vi xử lý mới với số lõi nhiều hơn và mạnh mẽ hơn đang được các hãng sản xuất quan tâm.



Tại CES 2013, Samsung đã khiến giới công nghệ ngỡ ngàng khi trình làng thế hệ vi xử lý mới với tên gọi Exynos 5 Octa với số lõi lên đến con số 8.

Thế hệ vi xử lý mới của Samsung hứa hẹn sẽ mang đến những thiết bị di động cực kỳ mạnh mẽ



Stephen Woo, Giám đốc bộ phận Giải pháp kinh doanh thiết bị của Samsung cho biết tại CES 2013 rằng Exynos 5 Octa sẽ “mang đến một sức mạnh xử lý mạnh mẽ chưa từng có trên một thiết bị di động”.



Woo cho biết thế hệ vi xử lý mới này sẽ giúp dễ dàng xử lý đa tác vụ nặng trên thiết bị mà không hề gây gián đoạn hay có dấu hiệu ì ạch nào. Vi xử lý mới cũng cho phép thiết bị dễ dàng trình chiếu các đoạn phim chuẩn HD mà không bị giật khung hình hay làm giảm chất lượng của hình ảnh.



“Nó được thiết kế dành cho những smartphone và máy tính bảng cao cấp nhất”, Woo tuyên bố. “Mấu chốt của vấn đề là người dùng muốn thực hiện đồng thời nhiều ứng dụng thì họ cần phải có vi xử lý tốt nhất để đáp ứng điều này”.



Bộ vi xử lý mới này sẽ tận dụng lợi thế của công nghệ Big.Little trên cấu trúc vi xử lý ARM, mà ưu điểm là tiết kiệm năng lượng và điện năng, nhưng vẫn đảm bảo phát huy tối đa hiệu suất xử lý của mình. Điều này vừa đảm bảo Exynos 5 Octa vừa đủ sức mạnh, vừa không “ngốn” quá nhiều pin trên thiết bị di động.



Exynos 5 Octa thực chất là 2 bộ vi xử lý lõi tứ, được “đóng gói” vào bên trong một vi xử lý. 4 lõi vi xử lý mạnh mẽ đảm nhiệm chạy các ứng dụng nặng như game hay video còn 4 lõi vi xử lý tiết kiệm năng lượng được sử dụng cho các nhiệm vụ nhẹ nhàng hơn như kiểm tra email hay lướt web.



Samsung tự tin thế hệ vi xử lý mới của mình có hiệu suất mạnh gấp đôi so với vi xử lý lõi tứ Exynos 4 Quad cũng của Samsung, nhưng chỉ tiêu thụ lượng điện năng bằng 70% so với các thế hệ vi xử lý hiện tại.



Samsung đã trình làng thế hệ vi xử lý lõi kép Exynos 5250 do chính mình phát triển vào cuối năm 2011, sau đó ra mắt bộ vi xử lý lõi tứ Exynos 4 Quad vào tháng 4 năm ngoái. Hiện Exynos 4 Quad đang được sử dụng trên chiếc smartphone Galaxy S III và Galaxy Note II.



Giới công nghệ hy vọng rằng Samsung sẽ tích hợp Exynos 5 Octa lên Galaxy S IV, chiếc smartphone đang rất được trông đợi hiện nay.

Theo T.Thủy (Dân trí)