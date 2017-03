(Nguồn: Internet)

Ứng dụng có tên "Show Me Now" sẽ cung cấp các hướng dẫn cụ thể để giải quyết các tình huống khó khăn trong thực tế, kể cả khi người dùng chưa từng thực hiện bao giờ.



Tác giả của ứng dụng trên là tập đoàn Weldon Owen.



"Show Me Now" được thiết kế dựa trên nội dung website www.showmenow.com và 2 cuốn sách "Show Me How."



Bắt đầu xuất bản từ năm 2008, bộ sách trên đã bán được tới hơn 1 triệu bản và dịch ra 30 thứ tiếng khác nhau.



Người phụ trách Roger Shaw của Weldon Owen bày tỏ rằng, "Show Me Now" sẽ giúp những người ít kinh nghiệm xử lý các vấn đề khó khăn và mạo hiểm trong cuộc sống có được một tài liệu tiện dụng để tự nâng cao kỹ năng của mình.



Người dùng iPhone có thể tìm thêm thông tin chi tiết, cũng như thanh toán và tải "Show Me Now" về sử dụng thông qua dịch vụ iTunes của Apple./.