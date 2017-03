Avatar mã VT 590

Thành phố diệu kỳ - Avatar - Mã: VT590. Đây là ứng dụng mà người dùng có thể tạo ảnh đại diện, tạo profile, kết bạn, chat nhóm, chat đơn, chăm sóc và trồng cây trong trang trại, viết blog, chia sẻ hình ảnh, chơi các game đơn giản… Ứng dụng hoạt động tốt trên các điện thoại sử dụng Java.

VietBus mã VT593

VietBus - Mã: VT593: ứng dụng bản đồ cung cấp dịch vụ tìm kiếm địa điểm và xe buýt trên bản đồ cũng như tìm đường đi ngắn nhất giữa các địa điểm. Bản đồ của Vietbus được lưu dưới mobile với kích thước nhỏ phù hợp với các dòng điện thoại tầm trung do đó tốc độ di chuyển bản đồ rất nhanh. Yêu cầu sử dụng của vietbus là bộ nhớ mobile tối thiểu 500KB. Ứng dụng dành cho điện thoại hỗ trợ Java.

Mai An Tiêm mã VT 585.

Mai An Tiêm - Mã: VT585. Trong game này, người chơi sẽ điều khiển nhân vật An Tiêm giúp vợ hái lượm những trái cây trên đảo hoang để làm thức ăn. Game có đồ họa theo phong cách manga chibi, phong cảnh trong game thay đổi theo thời gian và rất đặc trưng cho dân gian Việt Nam. Game hỗ trợ điện thoại Java.

My Money mã VT 587.

My Money - Mã: VT587. Đây là một chương trình quản lý tài chính cá nhân cho phép người dùng có thể quản lý các nguồn thu chi, các ngân quỹ cũng như các tài khoản ngân hàng. Dựa vào những báo cáo chi tiết của do chương trình tổng kết đưa ra, người dùng có thể biết được tình hình thu/chi để đưa ra những quyết định trước khi sử dụng đồng tiền hợp lý nhất. Để chạy My Money người dùng cần có thiết bị cầm tay, có thể là Pocket PC hoặc điện thoại di động chạy trên hệ điều hành Windows Mobile 6.0 hoặc mới hơn.

iMobile mã VT583.

iMobile - Mã: VT583. Ứng dụng hỗ trợ tra cứu kết quả xổ số, tra cứu địa điểm đặt máy ATM, tra cứu tỷ giá của các ngân hàng, đọc báo, đọc truyện, xem ảnh, tải game cho điện thoại trên iMobile, tải ứng dụng cho điện thoại trên iMobile; Xem và tải ảnh trong album trên iMobile. Chương trình hoạt động tốt trên các điện thoại sử dụng Java.

Du lịch - Mã: VT579. Cung cấp cho người sử dụng thông tin các địa điểm du lịch, các danh lam thắng cảnh nổi tiếng, những di tích văn hóa lịch sử, bảo tàng nghệ thuật, những vùng miền văn hóa xa lạ và đầy thú vị... Ngoài ra, ứng dụng còn cung cấp thông tin các tour du lịch của các hãng du lịch khắp cả nước, tiêu biểu là ở Hà Nội và TP HCM. Với ứng dụng này người dùng có thể đặt tour trực tiếp, và thông tin phản hồi qua e-mail. Ứng dụng hoạt động tốt trên các điện thoại sử dụng Java.

Đấu trường cân não- Mã: VT577. BrainArena là ứng dụng trên di động mang tính chất giải trí nhưng bổ sung cho người tham gia một lượng lớn về kiến thức. Thông qua các câu hỏi dạng trắc nghiệm, người tham gia sẽ có dịp tranh tài với những người khác dựa trên kết nối di động. Ứng dụng được viết bằng ngôn ngữ J2ME có thể chạy được trên hầu hết các thiết bị di động. Bên cạnh đó, ứng dụng cho phép sử dụng các kết nối cơ bản nhất từ GPRS cho đến 3G hoặc Wi-Fi mà không làm ảnh hưởng đến kết quả chơi.

Tử vi online mã VT565

Tử vi online - Mã: VT565. Phần mềm Tử vi online giúp người sử dụng xem thông tin tử vi của bản thân trong các ngày, tuần, tháng tới. Ứng dụng hoạt động tốt trên các điện thoại sử dụng Java.

Các ứng dụng trên nằm trong cuộc thi viết phần mềm cho điện thoại do Viettel tổ chức, đều được viết bởi các lập trình viên Việt Nam. Tham khảo những phần mềm khác tại http://www.mstore.vn/vn/index.aspx.

Để download các ứng dụng, người dùng truy cập vào đây. Các bài dự thi hoàn chỉnh của thí sinh đều được tải lên để dùng thử và bình chọn, hiện việc tải phần mềm và gửi tin nhắn bình chọn là miễn phí. Để bình chọn cho ứng dụng xuất sắc nhất, soạn tin BC X Y gửi đến số 189. Trong đó X là mã ứng dụng, Y là số người có cùng dự đoán. Phần thưởng tương đương 15 triệu đồng sẽ được trao cho số điện thoại nhắn tin chính xác nhất. Chương trình nhắn tin bình chọn dành cho các thuê bao Viettel và kết thúc vào ngày 10/6.

(Theo Sohoa - Nguồn: Công ty TNHH IPR)