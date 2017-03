(PLO) – ProCam2 ứng dụng hữu ích giúp bạn quay lại những thước phim định dạng 4K trên iPhone 6/6 Plus giúp bạn xem lại trên các thiết bị có độ phân giải 4K thật sắc nét.

Hầu hết các smartphone Android hiện nay đều hỗ trợ quay video 4K. Có thể dung lượng phải lưu trữ các file video quá lớn hoặc một lý do nào đó mà Apple vẫn chưa sẵn sàng để tích hợp khả năng này trên hai thiết bị iPhone 6 và iPhone 6 Plus mới nhất của mình. Nhưng bây giờ, với ứng dụng Procam 2, bạn hoàn toàn có thể quay những video 4K Ultra HD ngay trên thiết bị iPhone 6 và iPhone 6 Plus của mình.

Tuy không được Apple tích hợp tính năng quay video 4K, nhưng hai smartphone iPhone 6 và iPhone 6 Plus đều có khả năng chơi những video có độ phân giải 4K. Vì thế, rất nhiều những ứng dụng hỗ trợ quay video 4K đã có mặt trên App Store. Một trong những ứng dụng cho phép người dùng quay video 4K trên iPhone 6 và 6 Plus có thể kể đến là ProCam 2.

Một video thử nghiệm đã được đăng tải lên Youtube, nó cho thấy hình ảnh mà những gì Procam 2 có thể làm được. Thật ra, video này được quay với độ phân giải 3264 × 1836 và được mở rộng lên 3840 × 2160 để phù hợp với tiêu chuẩn 4K. Nhưng một kết quả hết sức bất ngờ , những hình ảnh đẹp và rất nét, điều đặc biệt là nó được quay trên một chiếc iPhone 6. Những người thực hiện video đã di chuyển camera rất chậm để đảm bảo tốc độ giới hạn 30fps. Bạn có thể mua ứng dụng ProCam 2 ngay bây giờ tại App Store với giá 1,99 $ và bạn cần chi thêm 4,99 $ để mở khóa tất cả các tính năng trên của nó.

Đoạn video được qua thử chất lượng 4K bằng iPhone 6

Ngoài ProCam 2, Ultrakam 4K cũng mang đến cho bạn những video có độ phân giải 4K với mức giá cao hơn 9,99 $. Tuy nhiên, bạn sẽ nhận được nhiều hơn các tính năng quay phim và chụp ảnh mà ProCam không có, chẳng hạn như sử dụng các thiết bị iOS khác từ xa để làm camera.

Bạn đọc có thể download phiên bản tại đây: http://goo.gl/M6tBXe

TL/Mạnh Cường – Theo Redmondpie