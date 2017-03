(Nguồn: Internet)

Người phát triển ứng dụng là vị chủ báo kiêm nhà sử học của thành phố New York, Marc Schulman. Ông đã tạo ra phần mềm bao gồm một tiểu sử mới có tiêu đề "JFK History Maker - A Fifty Year Retrospective," cùng nhiều bức ảnh, video, clip âm thanh, các bức thư, lịch làm việc... liên quan.



Schulman cho hay: "Cuốn sách hàng ngày mà bạn thấy bị giới hạn rất lớn, bởi bạn không thể có được nhiều tài liệu hỗ trợ, video hay hình ảnh minh họa phong phú và sinh động. Với ứng dụng mới, bạn có thể tìm hiểu thật sâu mọi khía cạnh, và tự mình khám phá các chi tiết, chứ không phải thụ động đọc các chi tiết do tôi viết ra để diễn giải."



Ông đã đưa ra ví dụ rằng, nếu ai đó muốn tìm hiểu về Kennedy và quyền dân chủ do ông khởi xướng, người đấy sẽ được xem các buổi họp của cố tổng thống, chứng kiến khoảng thời gian ông theo đuổi nó, và tham khảo chi tiết các bài phát biểu...



Dự kiến, JFK Historymaker sẽ ra mắt trong tháng này. Chắc chắn với ứng dụng mới, iPad sẽ càng tăng thêm sức hút của mình, bởi John F. Kennedy là vị tổng thống rất được quan tâm tại Mỹ./.





Theo Văn Hưng (Vietnam+)