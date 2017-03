Manga Rock

Dung lượng: 7,1MB.

Phiên bản: 1.9.1

Đánh giá: 4,5 sao.

Tương thích: Android 4.0 hoặc cao hơn.

Tải tại Dung lượng: 7,1MB.Phiên bản: 1.9.1Đánh giá: 4,5 sao.Tương thích: Android 4.0 hoặc cao hơn.Tải tại http://goo.gl/bZrpnU

Nếu gặp phải thông báo This app is incompatible with your device (ứng dụng này không tương thích với thiết bị), bạn có thể tải về file .apk của nó tại http://tny.cz/e24e3de6, sau đó chép tập tin này lên thiết bị và tiến hành cài đặt như bình thường.

Đầu tiên, bạn kích vào nút Choose Manga Source để lựa chọn nguồn truyện cho ứng dụng. Manga Rock cung cấp cho người dùng hơn 50.000 đầu truyện với nhiều thể loại khác nhau, được tổng hợp từ 24 nguồn và hỗ trợ 8 loại ngôn ngữ khác nhau (bao gồm cả tiếng Việt).

Bên cạnh đó, trong phần Tùy chọn cá nhân, bạn cũng nên đánh dấu vào các ô Chỉ tải truyện khi có kết nối Wifi, Tự động tải chương kể tiếp và Tối ưu hóa tải truyện với kết nối Wifi để tiện hơn trong việc sử dụng.

Khi nhấn vào một truyện bất kì, bạn sẽ thấy được các thông tin mô tả sơ lược cùng số chương và chỉ số đánh giá của người dùng. Biểu tượng nút Play sẽ cho phép đọc truyện, ngược lại, để tải về toàn bộ hoặc tải theo từng chương thì bạn kích vào biểu tượng mũi tên hướng xuống. Vì danh sách truyện khá nhiều, nên bạn hãy sử dụng tính năng tìm kiếm để đỡ mất thời gian hơn thay vì kéo xuống dưới để tìm. Tuy nhiên, trước khi làm việc này, bạn hãy kích vào biểu tương , lựa chọn Nguồn truyện, Thể loại hay đọc để tìm kiếm nhanh hơn. Nếu kết quả trả về không có, bạn hãy nhấn vào liên kết Continue search on other sources là được. Nhìn chung, Manga Rock có toàn bộ mọi tính năng cần thiết đủ đáp ứng tốt cho nhu cầu đọc và quản lý truyện tranh. Thao tác tải truyện nhanh chóng, chất lượng hình ảnh chọn lọc, rõ nét, thiết kế đơn giản giúp người dùng mới dễ dàng làm quen. Nếu là một fan cuồng của manga, chắc hẳn là bạn sẽ không thể nào bỏ qua được ứng dụng này.

MINH HOÀNG



Lưu ý, nếu những ngôn ngữ nào không biết, bạn có thể bỏ chọn để việc hiển thị danh sách truyện và thao tác tìm kiếm được nhanh hơn.Giao diện chính của chương trình khá đơn giản với các bộ truyện được sắp xếp theo độ “hot” từ trên xuống. Tuy nhiên, trước khi sử dụng, bạn nên kéo trượt từ cạnh trái sang phải, chọn Settings > Languages để thay đổi lại ngôn ngữ tiếng Việt cho dễ sử dụng.