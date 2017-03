Ứng dụng Nokia Here trên iPhone. Ảnh: The Verge

Sau khi được giới thiệu vài ngày trước, hôm 20/11 Nokia Here đã chính thức có mặt trên App Store. Đây được xem là đối thủ của bản đồ Maps đầy lỗi do chính Apple phát triển. Ứng dụng mới sử dụng dữ liệu bản đồ của hãng Navteq và hỗ trợ bộ sưu tập các địa điểm đáng quan tâm (POI). Here được viết bằng ngôn ngữ HTML5 thay vì phần mềm nguyên bản iOS.

Giao diện của Here cũng thể hiện dấu ấn Nokia rõ nét hơn là lệ thường của iOS nên có thể dẫn tới vài bối rối song về tổng thể khá hữu dụng. Bạn có thể lưu lại một khu vực bản đồ ngoại tuyến, POI tích hợp với các đánh giá từ Lonely Planet, đường liên kết dẫn tới các đánh giá trên trình duyệt từ Qype hay các dịch vụ khác. Ngoài ra cũng có tính năng điều hướng với lựa chọn cho lộ trình xe hơi, đi bộ hay phương tiện giao thông công cộng.

Collection sẽ là tính năng tăng cường quảng bá khi cho phép những người dùng Here lập thành nhóm POI riêng và sau đó lưu trữ chúng trên bất cứ thiết bị nào. Tính hữu dụng của Collection sẽ tăng lên một khi phiên bản Here cho Android và Firefox OS được phát hành.

Dù được Nokia đặt khá nhiều kì vọng, những phản hồi ban đầu về Here khá phức tạp. Một số người dùng phàn nàn hình ảnh vệ tinh và dữ liệu lỗi thời – giống chỉ trích mà Apple Maps nhận được khi ra mắt hồi tháng 9/2012 trên iOS 6.

Nếu Nokia nghĩ có thể làm bẽ mặt Apple Maps bằng việc tung ra ứng dụng web “kinh khủng” trên App Store, họ điên rồi.

Nokia Here trên iPad lại đưa ra địa chỉ cũ của tôi cách đây gần 65km.

Xấu hổ: Ứng dụng Nokia Here cho iOS không hề thú vị - cảm giác rất “Nokia”.

Cũng có người dễ tính hơn khi cho rằng Here là “nâng cấp ngay lập tức” so với ứng dụng của Apple nhưng vẫn phàn nàn vì Here không thể là Google Maps.

Tải miễn phí Nokia Here cho iOS tại đây.

Theo Du Lam (ICTnews / SlashGear, HuffingtonPost)