Trên iPhone, các phím ở phía dưới cùng của màn hình sẽ dẫn người dùng đến mọi góc của gian hàng ứng dụng – Nổi bật, Phân loại, Top 25, Tìm kiếm và Cập nhật. Vì thế, người dùng không bao giờ bị lạc hướng khỏi bất kỳ mục nào của App Store.

Các mẫu máy điện thoại Android lại hướng mạnh đến các phím tìm kiếm và trở lại (back), vì thế các phím này có sẵn trên phần cứng điện thoại. Nhờ đó, màn hình điện thoại Android có nhiều “đất” hơn cho các phím – nhưng không vì thế mà hiệu quả hơn. Thiếu các thẻ dành riêng cho điều hướng, cách duy nhất để điều hướng là thông qua phím back, và người dùng sẽ dễ lạc vào mê cùng của các đề mục và tìm kiếm ứng dụng.

Một cộng cho iPhone App Store.

2. Đề cử ứng dụng

Gần đây Google đã bổ sung cho Android Market, nhấn mạnh đến các ứng dụng nổi bật. Trong mỗi đề mục ứng dụng của Android Market lại có một số ứng dụng được đề cử nổi bật. Nhưng Apple đã tiến thêm một bước, với các danh sách rõ ràng như “Apps for Movie Lovers”, “iPhone Game of the Week”, và “App Store Essential”. App Store cũng có thẻ Genius, đề cử các ứng dụng dựa trên thư viện hiện tại của người dùng và danh sách các mục “what’s hot”.

Thêm một cộng cho iPhone App Store.

3. Tìm kiếm

Google là một công ty chuyên về tìm kiếm, người dùng có thể mong đợi một ứng dụng tìm kiếm tốt hơn trên Android Market. Tuy nhiên, tìm kiếm từ “Twitter” song ứng dụng Twitter chính thức lại không ra ngay trang đầu. Tìm kiếm “Angry Birds” lại cho ra 20 kết quả lộn xộn (gồm các loại nhạc chuông…) trước khi trò chơi Angry Birds thực sự xuất hiện. Ngược lại, iPhone App Store dường như đoán được trước người dùng đang tìm kiếm gì, và đưa ra tính năng đoán tự động rất hữu hiệu. Nó cũng đưa lại các kết quả tìm kiếm khá tốt.

Thệm một điểm cộng nữa cho iPhone App Store.

4. Các trang ứng dụng

Cập nhật mới nhất của Google với Android Market là các trang dành cho những ứng dụng cá nhân. Người dùng có thể xem các đánh giá, ứng dụng liên quan và ứng dụng bổ sung của một nhà phát triển. iPhone App Store cũng tương tự, nhưng kém rõ ràng hơn. Android Market cung cấp địa chỉ email và website của mỗi nhà phát triển, nó cho phép người dùng gỡ bỏ hoặc cập nhật trực tiếp từ trang ứng dụng.

Điểm cộng đầu tiên cho Android Market

5. Cập nhật dễ dàng

iPhone App Store có sẵn một thẻ riêng biệt cho những ứng dụng cập nhật. Nếu mỗi ứng dụng nào đó có sự thay đổi và cập nhật, nó sẽ được liệt kê thẳng trên trang đó. Người dùng có thể cập nhật từng ứng dụng hoặc cập nhất tất cả ứng dụng một lúc. Android cũng có tùy chọn “cập nhật tất cả”, nhưng điểm thú vị của Android Market là, không như App Store, người dùng có thể bật cập nhật tự đồng cho bất cứ ứng dụng nào mà họ thích.

Thêm một điểm cho Android Market

6. Người dùng đánh giá

Android Market cho phép bạn đánh dấu đánh giá của một người dùng nào đó là hữu ích hay không hữu ích, nhưng nó lại hoang phí hệ thống khi hiển thị tất cả đánh giá theo thứ tự thời gian. Một số đánh giá thực chất là spam, nhằm quảng cáo dịch vụ. Hệ thống đánh giá của iPhone App Store không khác lắm, nhưng nó chỉ hiện những đánh giá cập nhật nhất, vì thế bạn không phải rối mắt với những phản hồi đã cũ. App Store cũng liệt kê đánh giá theo điểm mà người dùng chấm.

Điểm cộng cho iPhone App Store

7. Thanh toán

Android Market làm lợi cho những kẻ keo kiệt. Đó là vì họ có thể tải những ứng dụng miễn phí mà không cần đăng nhập thông tin thẻ tín dụng. Trên iPhone, bạn cần một tài khoản iTunes Store. Tuy nhiên, điều này mang lại một số lợi thế đối với khách hàng khi thanh toán. Bạn cũng có thể gửi tặng một ứng dụng đến cho một người dùng iPhone khác như một món quà.

Điểm cộng cho iPhone App Store

8. Hoàn tiền

Hối hận vì đã mua một ứng dụng Android nào đó? Trong vòng 15 phút sau khi mua, bạn có thể được hoàn lại tiền khi vào mục “My Apps” trong menu, chọn ứng dụng và nhấn nút “Uninstall & Refund” (gỡ bỏ và hoàn tiền). iPhone App Store không có chính sách hoàn tiền.

Điểm cộng cho Android Market

9. Số lượng ứng dụng

Nhiều hơn không có nghĩa là tốt hơn, nhưng nó mở rộng sự lựa chọn khi người dùng muốn tìm một ứng dụng nào đó. iPhone App Store chính thức có 280.000 ứng dụng vào 10/2010. Ứng dụng của Android phát triển nhanh, nhưng chưa đuổi kịp iPhone. Android Market có khoảng 200.000 ứng dụng vào cuối tháng 10/2010.

Điểm cộng cho iPhone App Store

10. Chất lượng ứng dụng

Rất khó để đánh giá chất lượng của hai kho ứng dụng khổng lồ này, tuy nhiên Android Market thiếu các ứng dụng độc quyền, riêng biệt. Trong khi đó, rất nhiều ứng dụng phải có (must-have) trên iPhone không có trên Android. Và một số ứng dụng tồn tại trên cả hai nền tảng, thì trong phiên bản Android bị thiếu một số tính năng.

Thêm một điểm cộng cho iPhone App Store

11. Giá ứng dụng

Nếu tính tất cả các ứng dụng mất phí, Android Marketing rẻ hơn nhiều so với iPhone, với mức giá bán trung bình là 3,23 USD so với mức giá trung bình 4,31 USD của iPhone, theo nghiên cứu hồi tháng 8/2010. Nhưng nếu thu hẹp danh sách vào 100 ứng dụng tính phí hàng đầu của hai gian hàng, giá ứng dụng của App Store rẻ hơn, với giá 2,15 USD/ứng dụng so với mức 4,57 USD/ứng dụng trên Android Market.

Trong Android Market, 60% ứng dụng miễn phí; còn trên iPhone App Store có 29% ứng dụng miễn phí.

Điểm cộng cho Android Market

Theo Bảo Bình (ICTnews / PC World)