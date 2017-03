Facetune

Facetune cung cấp các công cụ mạnh mẽ, dễ sử dụng để chỉnh sửa và hoàn thiện mọi tấm ảnh tự sướng, khiến ai cũng như ngôi sao Hollywood đang chụp ảnh cho trang bìa tạp chí. Các tính năng có trong ứng dụng bao gồm làm trắng răng, xóa sẹo, xóa quầng thâm mắt, “trị” hói đầu… Trong một thế giới ngày càng trọng hình thức, “trưng” bộ mặt đẹp nhất của mình lên chưa bao giờ quan trọng đến thế.

Giá: 63.500 đồng. Mua về tại đây.

Flavourit

Nếu bạn yêu thích công việc bếp núc và muốn thưởng thức các món ngon lành, flavourit sẽ giúp bạn ghi chép lại các công thức nấu ăn của riêng mình để lưu giữ hoặc chia sẻ với bạn bè. Ứng dụng có nhiều biểu tượng ngộ nghĩnh, đáng yêu để làm công thức sinh động hơn. Có 3 danh mục chính là đồ ăn, đồ ngọt và đồ uống cùng 46 danh mục nhỏ hơn để bạn thoải mái lưu công thức.

Miễn phí. Tải về tại đây.

Floatify

Khi có thông báo mới, Floatify sẽ hiển thị chúng dưới dạng cửa sổ popup trên màn hình. Bạn có thể tương tác với cửa sổ này bằng cách mở ở kích thước đầy đủ, mở hoặc tắt thông báo, đặt lịch nhắc nhở. Ngay cả khi điện thoại đã khóa, bạn vẫn mở để xem trực tiếp thông báo. Floatify có tính năng sổ đen để chặn thông báo khi đang chơi game hay duyệt web.

Miễn phí. Tải về tại đây.

Jink

Chính sự đơn giản đã khiến Jink được nhiều báo công nghệ xếp vào ứng dụng nổi bật của tháng 7/2014. Jink cho phép người dùng chia sẻ địa điểm hiện tại chỉ bằng vài cái chạm nhẹ trên màn hình. Quá trình chia sẻ tự động kết thúc khi hai người gặp nhau. Tuy không nhiều tính năng, Jink lại tỏ ra hữu ích khi bạn muốn tìm kiếm ai đó, liên lạc với người khác khi đang lái xe, lạc đường… Địa điểm chỉ được chia sẻ với người bạn lựa chọn.

Miễn phí. Tải về tại đây.

Twich 3.0

Với Twitch cho Android, bạn có thể xem trực tiếp các trận thư hùng giữa các game thủ và chat với người bạn theo dõi, dù đó là game League of Legends, Call of Duty, Minecraft hay Clash of Clans.

Miễn phí. Tải về tại đây.

HTC Sense Input

Bàn phím HTC Sense Input giúp bạn tăng tốc độ gõ phím và giảm các sự cố ngẫu nhiên khi nhập liệu. Nó học cách gõ của bạn để chính xác hơn theo thời gian. Ngoài ra, ứng dụng còn có tính năng “trace” hỗ trợ gõ bằng một tay.

Miễn phí. Tải về tại đây.

HTC Clock

HTC Clock cung cấp các tính năng quản lý thời gian tốt hơn như World Clock (giờ tại vị trí hiện tại và trên thế giới), Alarm (báo thức), Stopwatch (đồng hồ đếm ngược) và Timer (hẹn giờ).

Miễn phí. Tải về tại đây.

Atlas Web Browser

Atlas là trình duyệt web cho phép bạn quản lý hoàn toàn trải nghiệm duyệt web bằng AdBlock (lọc quảng cáo, theo dõi), giảm lượng sử dụng dữ liệu, tăng hiệu suất, cải thiện thời gian sử dụng pin. Tính năng Control Panel giúp người dùng chuyển qua lại giữa chế độ xem máy tính và di động. Chế độ dual-view hiển thị hai trang web cùng một lúc. Ngoài ra, Atlas còn có các tính năng như duyệt riêng tư, tự động tìm kiếm và gợi ý từ thanh địa chỉ.

Miễn phí. Tải về tại đây.

Yahoo Finance

Bạn có thể theo dõi thị trường chứng khoán, tin tức và thông báo liên quan qua ứng dụng Yahoo Finance. Bạn được thêm vào mã cổ phiếu để biết biến động tăng, giảm ra sao cũng như các phân tích từ chuyên gia, biểu đồ sống động.

Miễn phí. Tải về tại đây.

Bamboo Paper

Biến thiết bị Android thành cuốn sổ tay bằng ứng dụng Bamboo Paper để ghi lại mọi suy nghĩ và ý tưởng vừa nảy ra trong đầu. Ghi chép, phác họa, vẽ một cách dễ dàng và đơn giản như đang dùng bút và giấy thực sự. Bamboo Paper có nhiều loại bút phục vụ cho các mục đích sử dụng khác nhau. Bạn có thể thêm hình ảnh vào các trang hoặc viết đè lên rồi chia sẻ qua mạng xã hội hoặc dịch vụ đám mây.

Miễn phí. Tải về tại đây.