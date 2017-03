Tuy nhiên với các cách làm đó bạn sẽ mất rất nhiều thời gian và công sức khi phải cài đặt phần mềm, hay chuyển qua lại nhiều Website của nhiều nhà cung cấp truyền hình trực tuyến. Giờ đây với dịch vụ tivi trực tuyến miễn phí www.tvweb360.com thì bạn sẽ tiết kiệm được tối đa thời gian và công sức khi xem các chương trình truyền hình.

Website cung cấp cho người dùng hơn 1461 kênh tivi trực tuyến của trên 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có cả Việt Nam. Sử dụng dịch vụ này người dùng không cần phải phải đăng ký thành viên hoặc cài đặt thêm bất kỳ phần mềm nào, các kênh tivi đều được phát thông qua trình chiếu phim và nghe nhạc Windows Media Player.

Rất đơn giản, nếu bạn muốn xem truyền hình trực tuyến chỉ cần truy cập địa chỉ

www.tvweb360.com, tiếp theo trong khung TV by Language ở góc bên trái trên cùng bạn chọn ngôn ngữ, khung TV by Country để bạn chọn quốc gia cần xem tivi.

Tương ứng với mỗi lựa chọn của bạn, bạn sẽ thấy khung phía dưới hiển thị danh sách tên các chủ đề kênh như : News, Sport, Music, Moivies, Cartoons … và bạn chỉ cần kích chọn vào tên chủ đề kênh sẽ thấy hiển thị cột bên trái tên kênh đang trình chiếu. Bạn chỉ cần kích đúp chuột vào tên kênh để xem là xong. Riêng với Việt Nam bạn có thể xem được các đài gồm: THVL 1, THVL 2, VBS và Vietnamnet.

Với đường truyền Internet tốc độ cao hiện nay thì khi bạn xem tivi trực tuyến tại www.tvweb360.com sẽ rất đơn giản và dễ dàng. Ngoài ra khi xem các kênh, nếu bạn thích kênh nào có thể lưu lại trong mục My favorites, bạn bấm nút add to favorites nằm phía trên khung Preview để lưu lại và lần sau bạn chỉ cần nhấn chọn My favorites để mở nhanh các kênh đó.