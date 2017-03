Hãng bảo mật danh tiếng Bitdefender nổi tiếng với những công cụ bảo vệ máy tính hàng đầu hiện nay. Mới đây, hãng bảo mật này vừa cho ra mắt một phần mềm mới được xây dựng dựa trên công nghệ điện toán đám mây, với tên gọi 60-Second Virus Scanner.là phần mềm cực kỳ nhỏ gọn và hoạt động nhẹ nhàng, sẽ giúp người dùng quét và dễ dàng phát hiện ra những loại virus, mã độc đang hoạt động trên hệ thống của mình.Đúng như tên gọi của mình, quá trình quét của phần mềm chỉ diễn ra vẻn vẹn trong vòng 60 giây, thay vì nhiều phút thậm chí là nhiều giờ như những phần mềm bảo mật khác.Sở dĩ 60-Second Virus Scanner đạt được điều này là vì phần mềm được xây dựng dựa trên công nghệ điện toán đám mây, với cơ sở dữ liệu và cơ chế hoạt động được chứa trực tiếp trên máy chủ của Bitdefender, trong khi đó người dùng chỉ giao tiếp với máy chủ của Bitdefender thông qua giao diện phần mềm trên Windows.Do vậy, quá trình hoạt động của phần mềm không hề làm ảnh hưởng đến hiệu suất của hệ thống (do sử dụng tài nguyên máy chủ của Bitdefender để xử lý) và cơ sở dữ liệu của phần mềm cũng không cần phải cập nhật (do cơ sở dữ liệu đã được chứa và cập nhật trực tiếp lên máy chủ).60-Second Virus Scanner cũng tự động quét âm thầm toàn hệ thống mỗi ngày cũng như tự động quét những khu vực quan trọng trên hệ thống để kịp thời phát hiện ra những vấn đề khả nghi để cảnh báo người dùng.Bạn có thể download phần mềm miễn phí tại đây (Phần mềm tương thích với cả Windows 8)Trong quá trình cài đặt, phần mềm sẽ download thêm một vài thành phần cần thiết cho quá trình cài đặt, do vậy máy tính cần phải kết nối Internet để thực hiện quá trình này. Từ hộp thoại cài đặt hiện ra sau đó, nhấn nút “Agree and Install” để bắt đầu quá trình cài đặt phần mềm.