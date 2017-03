Blu-ray disc (BD) là tên gọi của thế hệ đĩa quang mới, do hiệp hội Blu-ray Disc Association, bao gồm các nhà sản xuất hàng điện tử, máy tính, truyền thông lớn nhất thế giới cùng hợp tác để đưa ra. Nó có thể ghi lại và phát lại hình ảnh cũng như âm thanh có chất lượng cao hơn rất nhiều so với trước kia. Dung lượng của đĩa Blu-ray gấp năm lần loại đĩa DVD truyền thống, nghĩa là nó có thể chứa đến 25 GB dữ liệu trên loại đĩa một mặt, và 50 GB trên loại đĩa hai mặt. Chính nhờ sự khác biệt về dung lượng này, mà đĩa Blu-ray đã đạt được những cải tiến đáng kể so với loại đĩa DVD về chất lượng hình ảnh, âm thanh vượt trội, và kèm theo đó là nhiều tính năng đặc biệt về nội dung và giao diện.



Ví dụ như đĩa Blu-ray có thêm loại menu cho phép hiển thị bằng cách bật lên, cho phép người xem phim có thể truy cập vào menu chức năng chính, trong khi vẫn đang tiếp tục xem phim, hoặc các nội dung bình luận cũng có thể hiển thị ngay trên hình ảnh phim. Nhược điểm duy nhất hiện nay của Blu-ray là giá các loại đầu đọc và đĩa vẫn còn ở mức cao. Ngoài ra, các nội dung phim dành cho dòng đĩa này cũng còn khá ít ỏi, cũng như chưa được đa dạng về thể loại.



Chọn mua đầu đọc đĩa Blu-ray





Hiện nay các loại đầu đọc đĩa Blu-ray gắn trên máy tính còn hạn chế về chủng loại và số lượng, tuy nhiên cũng đã xuất hiện một số dòng sản phẩm với giá cả chấp nhận được. Đầu tiên là sản phẩm SONY Blu-ray BDU-X10S BD-ROM với giá tham khảo vào khoảng 4.296.600đ. Đầu đọc này có thể kết nối vào máy tính cá nhân qua cổng SATA, cho phép người dùng có thể thưởng thức các bộ phim chất lượng cao dạng Blu-ray ngay trên máy tính và màn hình LCD của mình. Phần mềm đi kèm trong bộ sản phẩm là CyberLink PowerDVD phiên bản BD, cung cấp khả năng chơi đĩa Blu-ray, cũng như các đĩa ghi theo định dạng MPEG-2 hay H.264, các định dạng DVD chuẩn.



Kế tiếp là đầu đọc Blu-ray Pioneers BDC-2202 Bluray Combo, với giá tham khảo vào khoảng 299USD. Loại đầu đọc này cũng dùng kết nối SATA của máy tính. Phần mềm đi kèm là Ulead WinDVD 8 LE. Sản phẩm BDC-2202 Bluray Combo cũng cho phép ghi đĩa DVD một lớp ở tốc độ 8X, DVD hai lớp ở tốc độ 4X, và đạt tốc độ 24X khi ghi đĩa CD-R/RW.

Sản phẩm thứ ba đáng quan tâm là Plextor PX-B310U External với giá tham khảo vào khoảng 300 USD. Do là loại gắn ngoài, nên đi kèm trong hộp là bộ cấp nguồn, cáp nối USB, và bộ giá đỡ để đặt đầu đọc này theo hướng đứng. Phần mềm đi kèm là Cyberlink’s BD Suite cho phép bạn làm mọi thứ với ở đĩa Blu-ray gắn ngoài này, như xem phim Blu-ray với phần mềm PowerDVD 8, ghi đĩa hay tạo ra các video. Ưu điểm của loại đầu đọc đĩa này, là quá trình lắp đặt không quá phức tạp, chỉ cần gắn vào cổng USB, mà không phải tháo lắp thùng máy.



Lắp đặt ổ đĩa Blu-ray gắn trong



Gắn thêm một ổ đĩa Blu-ray sẽ là một bổ sung tuyệt vời cho chiếc máy tính của bạn, để nó trở thành một thiết bị truyền thông da phương tiện. Giải pháp tốt nhất là dùng một ổ đĩa gắn trong để tiết kiệm năng lượng, giảm tiếng ồn, và giảm sự lộn xộn trên bàn làm việc do các thiết bị gắn ngoài. Các thao tác lắp đặt bao gồm các bước như sau:



Đầu tiên hãy chắc chắn rằng bạn còn một khe ổ đĩa CD/DVD kích thước 5.25 inch trong máy tính để bàn của mình trước đã. Sau đó, bạn hãy tắt nguồn, rút cáp điện khỏi máy tính và đeo vòng chống tĩnh điện vào tay trước khi thực hiện. Rồi bạn mở nắp máy tính để xem thử máy tính có còn thừa một đầu kết nối SATA hay không. Dù rằng bạn vẫn có thể tìm mua một ổ đĩa Blu-ray dùng giao tiếp IDE, tuy nhiên loại ổ đĩa này rất hiếm và lại còn đắt tiền hơn loại dùng cổng SATA. Vì thế, nếu không còn kết nối SATA, cách tốt nhất là bạn hãy mua thêm một chiếc card mở rộng thêm cổng SATA lắp vào khe PCI. Và bạn cũng đừng quên tìm sẵn một dây cáp nối SATA, vì không phải đầu đọc Blu-ray này cũng có sẵn cáp SATA trong hộp.



Bước kế tiếp, bạn hãy xem máy tính có còn một kết nối điện nguồn dành cho ổ đĩa SATA hay không. Nếu bạn không có đầu kết nối điện năng thích hợp, ví dụ như máy tính chỉ còn thừa đầu cắm nguồn cho loại ổ đĩa IDE, bạn sẽ cần mua một đầu chuyển đổi từ đầu cấp nguồn IDE sang đầu cấp nguồn SATA.



Nếu đã có đầy đủ phần cứng, bạn lắp ổ đĩa Blu-ray vào khe 5.25 inch, rồi xiết các ốc giữ để cố định nó trong thùng máy. Sau đó bạn lắp cáp nối SATA và cáp nguồn vào các khe tương ứng trên ổ đĩa. Cuối cùng bạn đóng nắp thùng máy, lắp lại cáp nguồn rồi khởi động lại máy tính.



Trong quá trình khởi động, bạn quan sát thử xem máy tính có hiển thị thông báo phần đầu đĩa này xuất hiện trên máy tính hay không. Đừng lo lắng nếu BIOS hệ thống thông báo rằng ổ đĩa bạn vừa lắp đặt là một ổ đĩa DVD. Nguyên nhân của việc đó là do BIOS của bạn chưa được cập nhật. Bạn cũng có thể bấm nút Eject trên đầu đọc, thử đóng mở khay đĩa để chắc rằng phần cấp nguồn cho đầu đọc đã hoạt động tốt.



Sau khi khởi động xong hệ điều hành, bạn phải tiến hành cài đặt phần mềm điều khiển. Phần mềm điều khiển này có hể tìm thấy trên mạng Internet, từ web site của nhà cung cấp dịch vụ, hoặc có sẵn trên đĩa CD đi kèm trong hộp thiết bị.

Theo Phước Đặng - Trí Thông (VNN / eCHIP)