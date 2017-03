Sau đây là những tuyệt chiêu giúp bạn “mặc áo giáp” cho laptop tại các điểm truy cập không dây Wi-Fi.

1. Cài đặt tường lửa miễn phí ZoneAlarm

Hầu hết tại các điểm truy cập hotspot đều không có tường lửa (firewall) nhưng nếu có thì cũng rất khó có thể bảo vệ bạn thoát khỏi những hacker lão luyện đang dùng chung sóng Wi-Fi.

Do đó, bạn nên bật tường lửa cá nhân trước khi đăng nhập vào mạng Wi-Fi tại sân bay hay sảnh khách sạn. ZoneAlarm là firewall miễn phí được đánh giá rất cao. ZoneAlarm sẽ giúp bạn “vô hình” cho máy tính của mình để tránh những “cặp mắt tò mò” đang muốn truy cập vào máy tính của bạn bằng Wi-Fi.

2. Nâng cấp hệ điều hành (OS)

Nếu bạn cảm thấy ngại hoặc không có nhiều thời gian để nâng cấp hệ điều hành thì có lẽ bạn phải thay đổi thói quen của mình. Cách dễ dàng nhất để nâng cấp OS là truy cập vào hệ thống Windows Update của Microsoft để thiết lập chế độ download và cài đặt tự động các bản vá an ninh quan trọng để bảo vệ máy tính.

3. Tắt chức năng truy chia sẻ ổ cứng và chức năng dò mạng

Mặc dù việc chia sẻ ổ cứng tạo thuận lợi cho bạn trong công việc nhưng tốt nhất bạn nên tắt bỏ chức năng này để không cho phép người khác tự động truy cập vào ổ cứng của mình. Bạn có thể thực hiện theo cách sau: Control Panelà Security Center à Windows Firewall à mở tab Exceptions và bỏ chọn File and Print Sharing.

Chức năng “Network Discovery” trong Windows Vista hiển thị trạng thái của máy tính nên người khác có thể nhìn thấy và tìm cách kết nối bất hợp pháp với laptop của bạn. Vì thế, khi sử dụng mạng công cộng, bạn nên tắt chức năng này. Mở ControlPanel à View network status and tasks à Sharing and Discover àà Apply. chọn nút Network Discovery và click vào phần “Turn off network discovery”

4. Đừng tùy tiện tiết lộ thông tin cá nhân

Cho dù một trang web độc lập uy tín nào đó, như VeriSign đã xác nhận site mà bạn đang try cập là an toàn thì bạn cũng nên suy nghĩ thật kỹ trước khi khai báo thông tin cá nhân khi giao dịch ngân hàng trực tuyến hoặc mua bán qua mạng tại các điểm hotspot.

Những hacker chuyên nghiệp có thể sẽ “bắt hơi” những thông tin này bằng cách giả mạo các trang web để lấy cắp thông tin cá nhân. Thủ đoạn của bọn chúng ta tạo tra những trang web có tên miền giống hao hao với trang web uy tín, như Citybank thay vì citibank, để đánh lừa người dùng mất cảnh giác.

Ngoài ra, bạn cũng nên cài đặt phần mềm Anonymizer Nyms cho laptop để trong trường hợp phải thực hiện giao dịch trực tuyến tại các hotspot thì sẽ yên tâm hơn. Phần mềm sẽ tạo ra các địa chỉ e-mail ẩn để giúp người dùng thực hiện mua bán mà không bị phát hiện ra. Nhờ đó, bạn sẽ bảo vệ được thông tin cá nhân. Phần mềm Anonymizer Nyms có giá bán là 19,95 USD/năm.

5. Bảo vệ e-mail và mật khẩu

Gửi e-mail tại kết nối công cộng hotspot đồng nghĩa với việc e-mail đó không được mã hóa và bất cứ ai cũng có thể đọc được nội dung của nó. Hiện tại có rất nhiều phần mềm e-mail, cho phép mã hóa tất cả các tin nhắn và file đính kèm được gửi đi. Trong phần mềm Outlook 2003, chọn phần Options trong menu Tools à chọn tab Security à click vào phần chọn của mục “Encrypt contents and attachments for outgoing messages” à OK.

Hoặc bạn cũng có thể sử dụng phần mèm quản lý mật khẩu, như RoboForm để mã hóa tài khoản và mật khẩu e-mail.

Phần mềm RoboForm miễn phí sẽ ghi nhớ mật khẩu và tên tài khoản của bạn nên nó sẽ tự động đăng nhập khi bạn cần thay vì bạn phải gõ lên bàn phím. Do đó, bạn sẽ tránh được âm mưu ăn cắp mật khẩu của các chương trình dò tìm bàn phím keylogger. RoboForm có thể sao lưu password và copy qua lại giữa các máy tính.