Nếu sử dụng Y!M 10 phiên bản tiếng Anh, để tùy chỉnh chất lượng và tốc độ truyền tải hình ảnh, người dùng nhấp chuột vào thẻ Messenger > chọn Preferences > Webcam.

Tại đây, bạn kéo thanh trượt ở trường Broadcast my webcam with qua phải (better quality) để tăng chất lượng hình ảnh lên mức độ rõ nhất có thể.

Bạn cũng có thể kéo thanh trượt qua trái (Faster Speed) để giảm bớt chất lượng hình ảnh, nhưng bù lại tốc độ truyền tải hình ảnh của Webcam đến bạn chat sẽ nhanh hơn.

Tùy chọn này sẽ giúp bạn sử dụng Webcam linh động hơn tùy vào tốc độ đường truyền Internet.

Với chức năng thay đổi status khi mở webcam, thay vì những câu status như "View my webcam" hay "Xem webcam của tôi", bạn hoàn toàn có thể thay đổi những dòng chữ này cho bớt nhàm chán.

Đầu tiên, bạn truy cập vào các thẻ như đã hướng dẫn, rồi nhập câu status ở ô When I show my webcam, change my status message to. Khi đó, status của bạn sẽ hiển thị nội dung như ý muốn.