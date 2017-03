Fix It là phần mềm của Microsoft, tuyển tập các công cụ để chuẩn đoán các lỗi gặp phải trên hệ thống và từ đó sẽ tự động khắc phục các lỗi này. Các công cụ do Microsoft Fix It cung cấp rất đa dạng, liên quan đến các lỗi có thể hoặc ít khi gặp phải trên Windows, như các lỗi không thể kết nối Internet, lỗi liên quan đến giao diện và cả những lỗi không thể nhận diện phần cứng…





Đây là công cụ được xây dựng để dành cho những ai không có kiến thức quá chuyên sâu về máy tính để có thể tự động tìm và khắc phục các lỗi gặp phải mà không phải thông qua các bước phức tạp. Mọi quá trình từ quét tìm lỗi đến khắc phục lỗi đều được thực hiện một cách tự động, những gì người dùng cần làm là vài cú click chuột.









Hướng dẫn cài đặt





Về cơ bản Microsoft Fix it là phần mềm Portable, nghĩa là có thể sử dụng ngay mà không cần cài đặt. Tuy nhiên người dùng cần phải giải nén gói phần mềm này mới có thể sử dụng.





Kích hoạt file download được ở trên rồi nhấn nút Accept từ hộp thoại hiện ra để cài đặt phần mềm.

Ở bước tiếp theo, nhấn Browser, chọn một thư mục bất kỳ trên ổ cứng để giải nén phần mềm Microsoft Fix It.

Sau đó nhấn Save trên hộp thoại để quá trình giải nén và download những thành phần cần thiết được diễn ra. Dung lượng cần download khoảng 40MB và sẽ mất ít phút để có thể hoàn tất.





Sau khi quá trình download kết thúc, bạn có thể sao chép và chứa thư mục “Fix it Portable” ở bất kỳ đâu để có thể sử dụng mà không cần phải cài đặt hoặc download gì thêm.





Hướng dẫn sử dụng





Để sử dụng phần mềm, bạn chỉ việc kích hoạt file “Launch Fix it” có trong thư mục Fix it portable để bắt đầu sử dụng.





Từ giao diện chính của phần mềm liệt kê ra các sự cố mà Windows có thể gặp phải theo từng nhóm riêng biệt, chẳng hạn các lỗi liên quan đến hiển thị trên desktop, các lỗi về kết nối mạng hay các lỗi về tình trạng của hệ thống (ì ạch hay thường xuyên bị treo…)





Tương ứng với các lỗi gặp phải, bạn nhấn vào nút “Run Now”, phần mềm sẽ tự động chạy và kiểm tra các lỗi có thể gặp phải trên Windows mà gây ra trạng thái lỗi, từ đó đưa ra giải pháp khắc phục phù hợp cho người dùng.

Từ những hộp thoại gợi ý cách khắc phục sau đó, nếu không chắc chắn với các tùy chọn đưa ra, bạn có thể chọn những tùy chọn nào được Windows đề nghị (Recommened), đây là tùy chọn cho phép Windows tự động tìm và khắc phục các lỗi có thể gặp phải gây ra tình trạng mất ổn định trên hệ thống.

Bạn nên chọn những tùy chọn nào được Windows gợi ý (Recommened) để Windows tự động khắc phục lỗi

Sau khi nhấn vào tùy chọn này, Windows sẽ tự động quét và khắc phục các lỗi gặp phải, sau đó đưa ra hộp thoại thông báo cho biết quá trình khắc phục đã hoàn tất (Troubleshooting is complete) đồng thời đưa ra tùy chọn nếu người dùng muốn tìm hiểu thêm các lỗi khác trên Windows. Từ hộp thoại này, bạn có thể nhấn Cancel để kết thúc quá trình.

Hộp thoại thông báo lỗi đã được khắc phục hoàn tất

Microsoft Fix it Portable là một phần mềm thực sự hoàn hảo để có thể khắc phục các lỗi có thể gặp phải trong quá trình sử dụng Windows. Tuy nhiên, nhược điểm của phần mềm đó là không hỗ trợ tiếng Việt, nên sẽ gây ít nhiều khó khăn trong quá trình sử dụng với những ai không quá giỏi tiếng Anh.





Trong trường hợp bạn không tìm được tùy chọn để có thể khắc phục lỗi đang gặp phải trên Windows của mình, bạn có thể nhấn “Run Now” trên tất cả các chức năng của phần mềm để Microsoft Fix it Portable chạy tất cả các quá trình kiểm tra lỗi, từ đó có thể phát hiện ra các lỗi có thể gặp phải trên Windows của bạn.





Nếu không có lỗi nào, sử dụng phần mềm để kiểm tra và quét cũng không hề gây ảnh hưởng gì đến hệ thống.





Với sự trợ giúp của Microsoft Fix it Portable, người dùng sẽ có thêm một công cụ để giúp Windows của mình hoạt động ổn định hơn, bên cạnh đó với những ai thường xuyên làm công việc sửa chữa máy tính cũng có thểm một “phụ tá” đắc lực cho công việc của mình, đặc biệt khi mà đây là một công cụ có thể sử dụng ngay mà không cần cài đặt.

Theo Phạm Thế Quang Huy (Dân trí)