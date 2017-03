(PLO) – IFTTT (If this then that) là một dịch vụ cho phép bạn thiết lập các điều kiện và hành động thực hiện tương ứng khi điều kiện đó xảy ra.

Làm thế nào nhận được tin nhắn khi có ai đó tải một hình ảnh của bạn lên Facebook, hay gửi một tweet lên Twitter mỗi khi có ai đó gọi cho bạn,…tất cả những điều này đều có thể thực hiện được thông qua dịch vụ IFTTT ( http://ifttt.com/ ). Cách làm việc của chương trình giống như hiệu ứng Domino, do đó bạn có thể thiết lập nhiều hành động khi có một điều kiện xảy ra. Đầu tiên, bạn cần đăng ký cho mình một tài khoản miễn phí thông qua nút Join và điền đầy đủ vào các thông tin mà chương trình yêu cầu.

Tại trang điều khiển, bạn nhấn vào menu Tasks > Create a new task để tạo ra nhiệm vụ, sau đó, nhấn vào nút “this” để bắt đầu. Một loại danh sách các dịch vụ, ứng dụng sẽ được hiện ra ở trong mục Choose trigger channel. Đây là nơi để bạn lựa chọn các điều kiện, đối với các dịch vụ mạng xã hội có trong danh sách, bạn phải nhấn vào nút Active > Allow và cho phép nó truy cập vào các thông tin cá nhân.

Người viết ở đây thử nghiệm với dịch vụ Facebook, và sẽ có được các điều kiện như nếu bạn tạo một tin nhắn trạng thái mới (New status message by you), hay như là nếu bạn gửi một liên kết mới (New link post by you),…và một vài điều kiện khác tùy theo dịch vụ mà bạn chọn.

Tiếp tục nhấn vào chữ “that” để chọn dịch vụ và hành động tương ứng khi điều kiện trên xảy ra. Cũng tương tự như ở bước trên, bạn có thể nhấn View all channels để xem toàn bộ các dịch vụ và ứng dụng mà IFTTT hỗ trợ.

Lưu ý, tùy vào từng dịch vụ bạn chọn thì sẽ có các hành động tương ứng xảy ra. Chẳng hạn như chọn vào Gmail thì bạn chỉ có một hành động là gửi một email (Send an email) vào tài khoản khi điều kiện xảy ra.

Khi hoàn tất mọi thứ, bạn sẽ được đưa trở về trang hiển thị các nhiệm vụ đã tạo. Nhấn vào biểu tượng thùng rác để xóa bỏ điều kiện hoặc nhấn Create task để tạo ra các điều kiện khác. Mặc định thì chương trình sau 15 phút sẽ tự động kiểm tra điều kiện 1 lần, hoặc bạn có thể nhấn vào biểu tượng của điều kiện hoặc hành động rồi nhấn vào nút Check now để kiểm tra ngay lập tức.

Kết quả trả về khá nhanh và chính xác y hệt như hành động mà bạn đã thiết lập. Hãy hiểu đơn giản dịch vụ này như sau, nếu điều kiện (this) xảy ra thì hành động (that) sẽ được thực hiện. Tóm lại, đây là một ứng dụng web hiếm hoi và khá hữu ích nếu bạn biết tận dụng, làm cho mọi thứ có thể tương tác với nhau trực tiếp thông qua một điều kiện cụ thể.

TRIỆU MẪN