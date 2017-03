1. Tra từ trên giao diện:

Bạn kích hoạt chương trình từ desktop sẽ thấy dưới khay hệ thống sẽ xuất hiện biểu tượng con vẹt, bạn nhấn phải vào chú vẹt này và đánh dấu trước tùy chọn Capture Word on Screen (dịch từ/ngữ trên màn hình bằng chuột), Translate Selected Text (dịch cụm từ được bôi đen) và Translate Clipboard Text (dịch từ/ngữ lưu trong clipboard). Bây giờ, bạn chỉ cần tô đen từ hay nhấn phím Ctrl và nhấn chuột phải, nghĩa của nó sẽ được hiển thị hoặc tra cứu trực tiếp thông qua giao diện. Với từ vừa tra, bạn còn được cung cấp tính năng nghe phát âm trực tiếp. Để thực hiện, bấm vào biểu tượng hình chiếc loa bên dưới thanh nhập liệu.

Tra từ trong các ứng dụng khác bằng Lingoes

2. Dịch nghĩa một đoạn văn bản:

Từ giao diện chính của Lingoes, bạn bấm vào nút Text Translation. Cửa sổ nhập liệu xuất hiện, bạn copy đoạn văn bản vào khung Text Translation. Tiếp đó, chọn cỗ máy dịch thuật, ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích ở các khung tương ứng bên dưới cửa sổ nhập liệu. Sau cùng bạn nhấn nút Translate để chương trình xử lý. Sau vài giây, kết quả dịch thuật sẽ hiển thị bên dưới. Qua thực nghiệm, cỗ máy dịch thuật của Google hỗ trợ nhiều ngôn ngữ nhất và là trang web duy nhất hỗ trợ dịch thuật tiếng Việt. Đối với các ngôn ngữ không dịch trực tiếp được sang tiếng Việt, bạn có thể dùng phương pháp dịch gián tiếp qua một ngôn ngữ trung gian thông dụng (tiếng Anh chẳng hạn). Sau đó bạn lại dịch một lần nữa từ bản dịch trung gian sang tiếng Việt.

3. Bổ sung từ điển:

Mặc định chương trình chỉ tích hợp sẵn các bộ từ điển tiếng Anh. Để sử dụng hiệu quả Lingoes, bạn cần bổ sung bộ từ điển Anh – Việt (hoặc các bộ từ điển song ngữ của nhiều ngôn ngữ khác được cung cấp miễn phí ở trang chủ của Lingoes).

Đầu tiên, bạn khởi động vào giao diện chính của Lingoes, chọn thẻ Dictionaries, nhấn nút Download From Lingoes. Trình duyệt sẽ tự động mở lên trang chủ của Lingoes. (chú ý, bạn chọn mục Vietnamese Dictionaries ở khoảng giữa giao diện trang web). Tại đây bạn được giới thiệu 29 từ điển song ngữ, bạn hãy chọn một từ điển bạn cần, chọn tiếp nơi lưu, đánh dấu chọn vào mục Open with Lingoes Dictionary and Text Translation Tool, lập tức từ điển tải về và cài đặt vào Lingoes. Khi hoàn tất, một popup xuất hiện, bạn đánh dấu chọn trước Add To “Index Group” và Add To “Text Capture Group”, nhấn OK để đóng cửa sổ và hoàn tất việc tích hợp từ điển. Với các bộ từ điển khác, bạn cũng làm tương tự.

Lưu ý: Bạn có thể cố định giao diện chính cửa sổ Lingoes trên màn hình nhằm tiện cho việc sử dụng, bạn bấm vào biểu tượng chiếc đinh ghim ở góc phải bên dưới cửa sổ chính.

Theo ĐOÀN LÂM TẤT LINH (VNN / e-CHÍP)