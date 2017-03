Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn sử dụng tính năng Fetch files, cho phép truy cập vào các tập tin trên máy tính ở bất cứ đâu.

Bạn đọc quan tâm tải tại http://goo.gl/kx7bLf (dung lượng 5.7 MB, tương thích Windows 7/8).

Trong suốt quá trình cài đặt, bạn cần sử dụng tài khoản Hotmail, Outlook hoặc Window Live để thực hiện việc đăng nhập, đánh dấu chọn vào ô Make files on this PC available to me on my other device để đồng ý cho phép các dữ liệu trên máy tính có thể được truy cập từ các thiết bị khác. Cuối cùng bạn nhấn Change để chọn lại nơi lưu trữ khác thay vì thư mục mặc định mà chương trình đã chọn.

Biểu tượng của chương trình sẽ luôn luôn chạy nền ở dưới khay hệ thống, nếu muốn đồng bộ dữ liệu thì bạn chỉ cần kéo thả các tập tin vào thư mục OneDrive khi nãy là được. Để sử dụng tính năng Fetch files, đầu tiên bạn nhấn phải chuột vào biểu tượng chương trình rồi chọn Go to OneDrive.com để truy cập vô tài khoản OneDrive của bạn trên nền web. Tại mục Computers bên tay trái, bạn sẽ thấy danh sách các máy tính đang cài đặt và sử dụng cùng một tài khoản OneDrive của bạn.





Chọn vào máy tính mà bạn muốn truy cập dữ liệu, nếu là lần đầu tiên sử dụng, bạn nhấn vào liên kết Sign in with a security code để thực hiện đăng nhập bằng mã bảo mật được gửi từ OneDrive, quá trình này sẽ giúp việc truy cập dữ liệu của bạn sẽ được an toàn hơn thông qua 2 lớp mật khẩu bảo vệ. Mã bảo mật sẽ được gửi vào email phụ hoặc số điện thoại khi bạn thiết lập tài khoản lúc ban đầu.

Bây giờ, khi nhấp vào máy tính đó, bạn sẽ thấy toàn bộ các ổ đĩa và dữ liệu của nó, điều này giúp bạn nhanh chóng truy cập hoặc tải các tập tin cần lấy về thiết bị đang sử dụng dễ dàng.

Tính năng này thật sự hữu ích nếu bạn quên một tài liệu gì đó ở nhà, chỉ cần bạn bật máy tính, cho phép nó kết nối internet và chạy ứng dụng OneDrive là được. Nếu cảm thấy không hữu ích, bạn có thể vô hiệu hóa nó bằng cách nhấn phải chuột vào biểu tượng của nó ở khay hệ thống và chọn Settings, bỏ dấu chọn ở mục Fetch files là xong.

MINH HOÀNG