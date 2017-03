Bộ sưu tập hình nền các nhân vật hoạt hình nổi tiếng



Cho dù đã trưởng thành nhưng không ít người trong chúng ta vẫn có thói quen xem lại những bộ phim hoạt hình nổi tiếng và quen thuộc như Tom&Jerry, chuột Mickey, vịt Donald… Nội dung phim nhẹ nhàng, với những tình tiết vui nhộn sẽ giúp cho chúng ta có những phút giây thư giãn thoải mái sau những ngày làm việc căng thẳng.



Bộ sưu tập hình nền với chủ đề về các nhân vật hoạt hình quen thuộc dưới đây không chỉ giúp bạn trang trí để màn hình Windows trở nên đẹp mắt, tươi vui hơn, mà còn mang lại cho bạn những ký ức khó quên.



Với những ai đã lớn tuổi, một màn hình vui nhộn đầy sắc màu sẽ phần nào mang lại cho bạn sự tươi trẻ và thoải mái.



Download trọn bộ hình nền miễn phí



Những hình ảnh có trong bộ sưu tập: Cho dù đã trưởng thành nhưng không ít người trong chúng ta vẫn có thói quen xem lại những bộ phim hoạt hình nổi tiếng và quen thuộc như Tom&Jerry, chuột Mickey, vịt Donald… Nội dung phim nhẹ nhàng, với những tình tiết vui nhộn sẽ giúp cho chúng ta có những phút giây thư giãn thoải mái sau những ngày làm việc căng thẳng.Bộ sưu tập hình nền với chủ đề về các nhân vật hoạt hình quen thuộc dưới đây không chỉ giúp bạn trang trí để màn hình Windows trở nên đẹp mắt, tươi vui hơn, mà còn mang lại cho bạn những ký ức khó quên.Với những ai đã lớn tuổi, một màn hình vui nhộn đầy sắc màu sẽ phần nào mang lại cho bạn sự tươi trẻ và thoải mái.Download trọn bộ hình nền miễn phí tại đây

































































































Giao diện đẹp một vài bộ phim hoạt hình cho Windows 7:



Nếu bộ sưu tập hình nền kể trên chưa đủ để đáp ứng yêu cầu của bạn, thì những bộ giao diện đẹp mắt dưới đây có thể sẽ phần nào làm bạn thỏa mãn.



- Giao diện Kungfu Panda: Kungfu Panda là một trong những bộ phim nổi tiếng và yêu thích nhất trong thời gian gần đây, kể về chú gấu trúc Po ngộ nghĩnh và đáng yêu.

Nếu bạn là một fan của bộ phim này thì không nên bỏ qua bộ giao diện Kungfu Panda dành cho Windows 7, với 24 hình nền chất lượng cao, các biểu tượng, màu sắc và nhạc nền riêng của bộ giao diện chắc hẳn sẽ khiến Windows 7 trở nên độc đáo và đẹp mắt hơn.



Download bộ giao diện miễn phí tại đây.



- Giao diện Rio: Rio là bộ phim hài hước về chú vẹt đuôi xanh và cuộc phiêu lưu ở thành phố Rio de Janeiro và kết thúc bằng một chuyện tình đẹp với một cô nàng vẹt đuôi xanh xinh đẹp.

Nếu đã từng xem và yêu thích bộ phim này, hẳn bạn sẽ hài lòng với bộ giao diện Rio dành cho Windows 7, với 18 hình nền chất lượng cao, cùng những giai điệu vui nhộn trong bộ phim chắc hẳn sẽ làm bạn hài lòng.



Download bộ giao diện miễn phí tại đây.



- Giao diện Shrek: hẳn không ít người trong chúng ta yêu thích bộ phim về chàng chằn tinh tốt bụng Sherk, với các nhân vật cổ tích ở vương quốc Far far Away.

Bộ giao diện dành cho Windows 7 chủ đề về Shrek, với 26 hình nền đẹp mắt, phông màu xanh chủ đạo giống như làn da của nhân vật Shrek, cùng với giai điệu du dương nhẹ nhàng của bộ giao diện, sẽ giúp bạn có cảm giác như đang sống trong thế giới cổ tích của bộ phim Sherk.



Download bộ giao diện miễn phí tại đây.



Với những hình nền và bộ giao diện kể trên, hy vọng bạn sẽ thấy tâm hồn mình trở nên tươi trẻ hơn vào ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6.

Theo Phạm Thế Quang Huy (Dân trí)