Google Now có thể được tích hợp vào trình duyệt Chrome cho máy tính chứ không chỉ dừng lại ở các thiết bị chạy hệ điều hành Android. Ảnh: Cultofandroid.

Các thông tin ghi trên kho mã này cho thấy Google đang "tạo bộ khung cho Google Now để tích hợp trên trình duyệt Chrome". Quá trình này nhằm giúp cho các thẻ Google Now có thể hiển thị được trên hệ thống thông báo của web browser. Hiện vẫn chưa rõ tính năng Google Now trên ứng dụng Chrome cho máy tính chỉ được áp dụng cho các mẫu Chromebook hay phạm vi rộng hơn.

Google Now là chức năng nhận diện giọng nói được tích hợp trên các thiết bị chạy Android từ bản 4.1 Jelly Bean trở đi. Chức năng này giúp người dùng tìm kiếm thông tin qua lệnh nói và cung cấp thông tin dự toán tổng hợp, tìm kiếm trên các trang web, đồng thời tự động lưu trữ các thẻ nội dung dựa trên tìm kiếm của người dùng.

Theo Thanh Tùng (VNE)