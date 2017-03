(PL)- Người tiêu dùng cần cẩn trọng khi mua các sản phẩm công nghệ, nhất là trong thời điểm hàng kém chất lượng đang hoành hành trên thị trường.

Hiện nay việc mua một chiếc smartphone hay tablet ngay cả ở những cửa hàng lớn cũng chưa chắc an toàn. Dưới đây là bốn giải pháp được các chuyên gia công nghệ tư vấn nhằm giúp người dùng có thể chọn lựa được một sản phẩm chất lượng.

Mua máy mới phải “đập hộp”

Thuật ngữ “đập hộp” (khui hộp máy) thường được giới công nghệ sử dụng trong việc test các sản phẩm mới lạ. Thế nhưng thực tế với người mua hàng thì việc “đập hộp” cũng hết sức quan trọng, theo đó người dùng có thể kiểm tra được chiếc smartphone hay tablet mình mua có thực sự còn mới hay không.

Thực tế có nhiều cửa hàng kinh doanh sử dụng các sản phẩm đã khui sẵn để bán cho khách hàng, việc này không chỉ làm cho người dùng mất đi cảm giác được khui hộp một chiếc máy mới mà còn ẩn chứa nhiều rủi ro. Thế nên khi chọn một sản phẩm mới, nhất là một “siêu phẩm” giá cao thì việc “đập hộp” là hết sức cần thiết.

Nếu nhận diện được sản phẩm người tiêu dùng có thể mua được hàng giá rẻ nhưng chất lượng. Ảnh: NV

Kiểm tra IMEI

Việc kiểm tra thông tin IMEI với các sản phẩm mới mua là hết sức quan trọng đối với cả smartphone chính hãng lẫn smartphone đã sử dụng. Việc này giúp người dùng biết được sản phẩm mình mua là mới hay cũ.

Với những sản phẩm như iPhone, iPad người dùng có thể kiểm tra số IMEI thông qua trang web https://selfsolve.apple.com/ và kiểm tra thông tin trong mục “Check Your Service and Support Coverage”. Cách kiểm tra đối với smartphone và tablet Samsung: Soạn tin nhắn SỐ IMEI gửi đến 6060 và chờ trong một phút Samsung sẽ trả lời một tin nhắn thông báo về hiện trạng máy (áp dụng cho sản phẩm Samsung chính hãng). Ngoài ra với các hãng khác hoặc các sản phẩm xách tay người dùng nên yêu cầu nơi bán hướng dẫn cách kiểm tra, việc kiểm tra này là không nên bỏ qua.

Kiểm tra bằng mắt thường

Kiểm tra bằng mắt thường phần nào giúp người mua biết được tình trạng máy như thế nào. Tuy nhiên, thủ thuật này khách hàng khi mua vẫn gặp nhiều có rủi ro nếu như các cửa hàng đã làm lại hộp, sách hướng dẫn và phụ kiện. Dù vậy, khi mua hàng bạn cần xem trực tiếp tình trạng hộp, phụ kiện bằng mắt thường, sản phẩm phải còn nguyên bao bì, sách vở, seal hộp, seal máy, seal của cable và phụ kiện khác.

Phân biệt được các loại sản phẩm

Việc phân biệt được các loại sản phẩm trên thị trường giúp người dùng có thể tự chọn một sản phẩm ưng ý đã qua sử dụng với giá rẻ. Hiện giới tiêu dùng và kinh doanh phân ra các loại như sau:

- Hàng mới chưa active: Đây là hàng chính hãng và nhập khẩu chưa qua sử dụng, còn nguyên seal hộp và chưa active.

- Hàng mới đã active: Hàng chính hãng và nhập khẩu chưa qua sử dụng còn nguyên seal hộp nhưng đã active hệ thống. Mục đích kích hoạt để doanh nghiệp nhận chiết khấu về doanh số, lấy tiền marketing hoặc để hãng hỗ trợ các phí dịch vụ khác. Khi mua phải những sản phẩm này nếu doanh nghiệp đã active lâu thì người dùng sẽ chịu thiệt khi thời gian bảo hành chính hãng bị giảm. Với các doanh nghiệp uy tín thì họ sẽ chịu trách nhiệm bảo hành 12 tháng tại công ty từ ngày bán ra hoặc chấp nhận giảm giá bán cho người dùng.

- Hàng like new, hàng cũ: Hai loại này thực tế là hàng cũ đã qua sử dụng, các cửa hàng nhập về chọn ra máy đẹp như mới và để bán giá cao. Thậm chí thuật ngữ Like New được nhiều nơi lấp liếm thông báo là hàng mới. Với những sản phẩm này thì người dùng phải hết sức cẩn thận vì rất dễ mua lầm với những cửa hàng không uy tín.

- Hàng Preown/Refurbished/Trả bảo hành: Với các sản phẩm của Apple, đây là hàng hóa đã qua sử dụng bị lỗi hoặc hàng trưng bày cho khách dùng thử. Sau một thời gian Apple mang về nhà máy và làm lại để bán rẻ ra thị trường. Loại này thực tế chất lượng tốt và có giá bán gần như hàng mới. Các sản phẩm này thường đóng trong hộp riêng hoặc hộp carton vàng có ghi rõ chủng loại.

Đối với Samsung, BlackBerry, HTC, Sony… và các loại khác thì hàng Refurbished hay gọi hàng qua sửa chữa, khắc phục lỗi từ hãng. Tùy theo sản phẩm có loại trầy xước, có loại còn như mới. Hãng thường bảo hành các loại sản phẩm này trong 30 ngày, 90 ngày.

- Hàng thay vỏ: Sản phẩm đã qua sử dụng, bị trầy xước nhiều các cửa hàng nhập về đã thay vỏ hoặc tự mua linh kiện về thay. Một số cửa hàng vì lợi nhuận có thể trộn cả hàng cũ, hàng qua sửa chữa hay bảo hành về đóng hộp và bán mới.

- Hàng khui hộp, trưng bày: Hàng hóa vì lý do nào đó cửa hàng khui ra nhưng không bán được, hoặc sau khi trưng bày xong thì đem bán với giá thấp hơn để dọn kho.

Cẩn trọng kiểm tra bảo hành Ngoài kiểm tra về thông tin máy, việc kiểm tra các thông tin bảo hành hết sức quan trọng. Theo đó không ít điểm kinh doanh chối bỏ trách nhiệm bảo hành bằng cách đưa ra hàng loạt tiêu chí để né bảo hành. Người dùng nên đặc biệt lưu ý chế độ bảo hành đối với các sản phẩm này như camera, cảm ứng, màn hình, nguồn. Thực tế đa số phần cứng máy đều được hãng bảo hành nếu bị hỏng hóc bởi nguyên nhân khách quan.

BÁ HUY - KIM LONG