Trước đây, Kỷ Nguyên Số đã từng hướng dẫn rất nhiều cách để tránh bị người khác xài ké Wi-Fi, đơn cử như việc đặt mật khẩu, lọc địa chỉ Mac, sử dụng phần mềm NetCut…

Ngoài ra, còn một cách khác đơn giản hơn là ẩn tên mạng Wi-Fi (SSID), việc này sẽ giúp hạn chế việc bị hack Wi-Fi cũng như không làm mất lòng hàng xóm khi họ xin xài ké. Bởi nếu xài chung mà không có ý thức (cắm máy tải phim, chơi game…) thì tốc độ mạng sẽ rất chậm.



Đăng nhập vào router để ẩn tên mạng Wi-Fi. Ảnh: M.HOÀNG

Đầu tiên, bạn gõ 192.168.1.1 hoặc 192.168.0.1 vào thanh địa chỉ trên trình duyệt. Sau đó đăng nhập vào router bằng tài khoản admin hoặc user (nếu không nhớ, bạn có thể liên hệ với nhà mạng hoặc kĩ thuật viên để nhờ họ cấp lại).

- Viettel: Gọi 19008198 bấm phím số 2.

- FPT: Gọi (08) - 73008888 bấm phím số 2.

- VNPT: (08) - 800126.

Ở đây người viết sẽ thử nghiệm trên chiếc router mặc định của FPT. Khi đăng nhập thành công, bạn truy cập vào phần Network > WiFi > Enable SSID.



Vô hiệu hóa tên mạng Wi-Fi cũng như chế độ WPS. Ảnh: M.HOÀNG

Tiếp tục kích vào mục Enable ở góc phải và chuyển lại thành Disable để vô hiệu hóa. Cuối cùng, nhấn Apply Config để lưu lại. Kể từ bây giờ, tên mạng Wi-Fi của bạn sẽ không xuất hiện trong danh sách mạng mà máy tính hoặc smartphone có thể quét được.

Để kết nối vào mạng Wi-Fi đã ẩn, bạn cần phải thực hiện theo cách thủ công. Nếu đang sử dụng smartphone, bạn hãy vào phần Settings > WLAN > Add Network, sau đó nhập vào tên mạng, mật khẩu và chế độ bảo mật tương ứng.

Đối với Windows, bạn nhấn phải chuột vào biểu tượng mạng ở góc phải và chọn Open Network and Sharing Center > Set up a new connection or network > Manually connect to a wireless network rồi nhấn Next.



Khi ẩn tên Wi-Fi, bạn phải kết nối mạng theo cách thủ công. Ảnh: M.HOÀNG

Cuối cùng, nếu đang sử dụng Mac, bạn chỉ cần nhấn vào biểu tượng Wi-Fi > Join Other Network và nhập vào các thông số tương tự.





MINH HOÀNG