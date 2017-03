Tải PhotoJoy miễn phí tại đây (678KB), yêu cầu máy tính luôn kết nối Internet trong quá trình cài đặt. Hoàn tất việc cài đặt, chương trình yêu cầu bạn chọn thư viện ảnh trong máy tính. Có thể chọn tất cả hình trong ổ đĩa, hoặc thư mục… sau đó phần mềm sẽ tự động thay đổi hình ảnh trong các hiệu ứng. Sau này muốn thay đổi bấm Add & Manage photos. Giao diện chính của PhotoJoy gồm 4 thẻ (tab).

- Collage: Nghệ thuật xếp nhiều ảnh trên desktop. Trong thư viện, chương trình đã tạo sẵn nhiều wallpaper đẹp mắt với nhiều cách xếp ảnh sáng tạo, bao gồm nhiều chủ đề như: thiên nhiên, động vật…

- Phototoys: Đây chính là điểm hấp dẫn của phần mềm này. Bạn có thể lựa chọn nhiều cách như treo ảnh trên dây, ảnh xếp trong album… Bạn có thể “nắm dây”, “lắc ảnh”, hay “lật album ảnh”… Mọi thứ như đang nhảy nhót trước mắt bạn, rất hào hứng phải không nào! Chỉ cần nhấp chuột là ảnh thay đổi nhanh như chớp. Trên mỗi PhotoToy bạn sẽ thấy bảng điều khiển nho nhỏ bên cạnh, để xem ảnh lớn (Preview), thay đổi (Opinion), đóng (Close)…

- ScreenSavers: Đây là thư viện screensaver (trình bảo vệ màn hình) trang hoàng cho máy tính của bạn, cũng được chia thành nhiều đề tài như đại dương, thác nước, ảnh động…

- Photo Library: Nơi quản lý hình ảnh của bạn, từ máy tính, từ kho ảnh Flickr, hay có sẵn trong chương trình…

Đối với các hiệu ứng cũng như các hình ảnh, bạn download trực tiếp và sử dụng ngay, có thể dùng nhiều “Phototoys” trên cùng một desktop. Nếu đang mở một cửa sổ nào đó, bạn muốn nhìn thấy phototoys thì bấm chuột phải chọn Always on top. Bạn thích xem nhiều hình ảnh hơn, thích ảnh được đổi linh hoạt hơn hãy điều chỉnh ở Shuffle On.

Ngoài ra, bấm Opinion để điều chỉnh thêm nhiều lựa chọn cho chương trình như khởi động cùng Windows, hiển thị ngày tháng trên desktop, cập nhật cho chương trình…