Chuẩn bị trước khi cài đặt giao diện mới cho Android

Những bộ giao diện miễn phí giới thiệu dưới đây được xây dựng dành cho ứng dụng GO Launcher EX, do vậy để cài đặt những giao diện này, yêu cầu thiết bị của người dùng phải cài đặt ứng dụng GO Launcher EX trước.

Bạn có thể download ứng dụng GO Launcher EX miễn phí tại đây (tương thích Android 2.0 trở lên).

Lưu ý: bản thân GO Launcher EX sau khi cài đặt lên thiết bị cũng sẽ tự động thay đổi giao diện mặc định của Android trên thiết bị sang một giao diện mới đẹp mắt và thú vị hơn.

Bộ giao diện “sắc hoa tình yêu”

Bộ giao diện có tên gọi “Flower Love” sẽ biến giao diện Android trên smartphone của bạn thành một vương quốc hoa, với các biểu tượng ứng dụng được chèn thêm hình ảnh của những bông hoa đẹp mắt. Hình nền chính của giao diện là một trái tim được gắn kết với nhau từ những bông hoa, tạo nên một không gian lãng mạn.

(tương thích Android 2.2 trở lên). Bạn có thể download bộ giao diện “sắc hoa tình yêu” miễn phí tại đây (tương thích Android 2.2 trở lên).

Bộ giao diện “hoa cổ điển”

Nếu yêu thích màu hồng, cộng thêm phong cách cổ điển thì bộ giao diện có tên gọi “Vintage Flowers” dưới đây chắc chắn sẽ khiến bạn hài lòng. Không quá cầu kỳ như bộ giao diện kể trên, Vintage Flowers với màu hồng chủ đạo, cộng thêm hình nền mang phong cách cổ điển nhưng vẫn đang bảo tính sang trọng và lãng mạn.

Download bộ giao diện “hoa cổ điển” miễn phí tại đây hoặc tại đây (tương thích Android 2.2 trở lên).

Hướng dẫn cài đặt và thay đổi giao diện

Để thay đổi giao diện mặc định của thiết bị Android sang những giao diện đã giới thiệu ở trên, đầu tiên bạn download và cài đặt ứng dụng GO Launcher EX đã giới thiệu ở trên. Sau khi cài đặt ứng dụng, bạn sẽ thấy một ứng dụng có tên gọi GO Themes, kích hoạt ứng dụng này.

Tại giao diện của GO Themes, tìm đến mục “Installed”, sau đó chọn một trong những bộ giao diện đã cài đặt ở trên rồi nhấn nút “Apply” để khoác cho thiết bị Android một giao diện hoàn toàn mới, đẹp mắt và ấn tượng hơn.

Để gỡ bỏ những bộ giao diện đã cài đặt và quay trở lại giao diện mặc định ban đầu trên thiết bị Android, bạn chỉ việc tiến hành gỡ bỏ ứng dụng GO Launcher EX.

Bộ hình nền động “sắc hoa”

Trong trường hợp bạn không muốn thay đổi cả giao diện của Android thì cách đơn giản hơn để trang trí cho smartphone của bạn đó là thay đổi hình nền. Bộ hình nền với tên gọi “Beauty Flowers” dưới đây sẽ thực hiện điều đó.

Bộ giao diện có nội dung là hình nền về những bông hoa đẹp, kết hợp với hiệu ứng chuyển động của những trái tim nhỏ sẽ mang đến cho smartphone của bạn một phong cách tươi mới và đẹp mắt hơn, phù hợp với ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. Đặc biệt, những hình ảnh có trong bộ hình nền sẽ tự động thay đổi sau mỗi khoảng thời gian ngắn để giúp nội dung trở nên phong phú hơn.

Ngoài ra, do “Beauty Flowers” chỉ là bộ hình nền nên các biểu tượng, giao diện và chức năng của smartphone không có sự thay đổi như khi bạn cài đặt và thay đổi giao diện mới.

Download bộ hình nền động miễn phí tại đây

Hướng dẫn cài đặt hình nền động:

Sau khi download và cài đặt bộ hình nền, nhấn nút Menu từ giao diện chính của smartphone (hoặc nhấn và giữ ngón tay một lúc trên màn hình chính của smartphone). Từ menu hiện ra, chọn “Hình nền”, sau đó chọn tiếp “Hình nền động”.

Chọn “Beauty Flowers” từ menu hiện ra sau đó, rồi chọn tiếp “Đặt hình nền”. Bây giờ, smartphone của bạn đã được chuyển sang bộ hình nền với nội dung về những bông hoa đầy màu sắc và đẹp mắt.

