Đây là một trong những ứng dụng khá phổ biến đối với người dùng Android. Vừa qua, nó đã tung ra một bản cập nhật mới với các cải tiến quan trọng và bổ sung thêm các biểu tượng, hình ảnh động cùng những hiệu ứng của Android Lollipop.





Nova Launcher

Phiên bản: 3.2.

Dung lượng: 4.3 MB.

Tương thích: Android 4.0 trở lên.

Tải tại: http://goo.gl/39fqt

Tất cả các tính năng mới đều có sẵn, tuy nhiên nó chưa được bật mặc định. Do đó, bạn cần truy cập vào Nova Settings > Folder > Transition Animation để bật các hiệu ứng động cho thư mục. Tương tự như vậy, để kích hoạt các hiệu ứng khi chuyển đổi cửa sổ, bạn vào Nova Settings > Desktop > Scroll Indicator và cuối cùng là Nova Settings > Look and Feel > Icon Theme để áp dụng các biểu tượng của Android Lollipop trên thiết bị.

Ngoài những cải tiến và tính năng mới, thì thường đi kèm theo các bản cập nhật sẽ là những thiết lập giúp người dùng tối ưu khi sử dụng và sửa những lỗi trước đó. Nếu muốn nhận được sự hỗ trợ, bạn có thể tham gia vào cộng đồng của họ tại địa chỉ http://goo.gl/yt6WRX (nhấn Join community).

MINH HOÀNG (theo Android Authority)