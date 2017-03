Ví dụ khi nhập câu "Làm gì có chuyện đó" vào thanh tìm kiếm của hellochao.com bạn sẽ nhận được ngay kết quả đề nghị là "That'll be the day!",. ngoài ra còn có các kết quả gần đúng như "Paul! Apologize? That'll be the day; He promise to be on time tomorrow? That'll be the day!....".

Anh Phạm Việt Thắng, người sáng lập trang web hellochao.com cho biết, các phần mềm dịch tự động hiện nay thường đưa ra những câu dịch theo từng từ một nên cú pháp và ngữ nghĩa khó chính xác. Mặt khác, học viên có xu hướng dịch tiếng Anh theo cách xếp từ tiếng Việt nên câu không chuẩn theo cách nói của người bản xứ.

Trước khi thành lập www.hellochao.com, anh Thắng đã cùng một số người viết giải thuật dịch Việt - Anh nhưng kết quả không khả quan. Vì vậy anh đã chuyển hướng sang giải pháp đơn giản hơn, thay vì dịch trực tiếp thì đưa ra những câu có nghĩa gần đúng nhất với từ khóa tìm kiếm mà người bản xứ hay dùng nói chuyện hàng ngày.

Anh Thắng nhấn mạnh www.hellochao.com không phải là một công cụ dịch mà là trang web hỗ trợ những người học tiếng Anh. Khi người dùng nhập từ khóa tiếng Việt, website sẽ lập tức tìm kiếm trong cơ sở dữ liệu để đưa ra những câu nói tiếng Anh hoàn chỉnh thường được dùng giao tiếp hàng ngày. Vì vậy người dùng sẽ tiếp cận được những câu nói đúng "chất" của người bản xứ, vừa diễn tả được ý của mình.

Hệ thống dữ liệu được trích từ những câu nói trong tiểu thuyết, bài báo tiếng Anh, chương trình tivi nước ngoài, bài diễn thuyết của các nhân vật nổi tiếng, diễn đàn tiếng Anh, từ điển tiếng Anh và trên Internet. Toàn bộ dữ liệu này được chuyển ngữ thành những câu tiếng Việt phù hợp với cách ngữ cảnh và văn hóa. Khoảng 300.000 cặp câu song ngữ Việt - Anh được đưa lên website, chiếm 1/5 tổng số dữ liệu hiện có.

Chị Kim Oanh, giáo viên dạy tiếng Anh ở TP HCM nhận xét, giao diện website đơn giản và dễ sử dụng, các ví dụ đưa ra khá sát với yêu cầu. Tuy nhiên có những ví dụ được lấy từ tự điển nên vẫn chưa gần với văn nói lắm. Anh Lê Huy, nhân viên một công ty truyền thông, thì cho rằng các ví dụ đưa đơn giản dễ hiểu, giúp người dùng diễn đạt đúng ý mà không sai ngữ pháp. Hiện khá nhiều sinh viên xem đây như một cuốn từ điển ảo giúp họ nâng cao trình độ tiếng Anh và tăng cường khả năng giao tiếp của mình.

Những từ khóa tìm kiếm chưa có câu trả lời sẽ được ban quản trị website lưu lại và cập nhật sau, song song với việc bổ sung những câu đàm thoại mới. Trong tháng tới, hellochao.com sẽ mở thêm chức năng cho người dùng có thể tự mình tham gia đăng tải các câu đàm thoại tiếng Anh và ứng dụng chat có hỗ trợ tiếng Anh.