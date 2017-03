Dưới đây là Top 9 tính năng mới mà Microsoft đã xây dựng với phiên bản này.

1. One Box: Nhanh hơn, tìm và duyệt web từ thanh địa chỉ

Tính năng One Box trong IE9 kết hợp trực tiếp việc tìm kiếm vào trong thanh địa chỉ. Nếu không biết tên của trang web muốn truy cập, bạn có thể tìm kiếm trực tiếp từ thanh địa chỉ thay vì phải chuyển sang sử dụng công cụ tìm kiếm. Tự động điền nội dung (AutoComplete) là một bổ sung mới trong IE9 – một tính năng thực hiện việc dự đoán những gì mà bạn đang tìm kiếm và giúp bạn đi đến các trang web một cách nhanh chóng hơn khi chỉ cần đánh vào vài ký tự.

2. Ghim các website vào taskbar

Chúng ta có thói quen chỉ truy cập một số trang web nhất định, thường là vài lần mỗi ngày như Hotmail hay Facebook. Để thực hiện, phải mở trình duyệt rồi mới truy cập vào trang web. Với IE9, chỉ cần ghim những trang web thường truy cập vào taskbar trên desktop. Sau khi ghim website sẽ được hiển thị dưới dạng một ảnh nhỏ nhờ đó có thể truy cập trang web chỉ bằng một nhấp chuột mà không phải kích hoạt Internet Explorer.

IE9 còn cung cấp trải nghiệm Windows 7 nhờ cho phép thực hiện nhiều việc hơn ngay từ thanh tác vụ. JumpLists chính là những shortcut được tùy biến bởi các đối tác của Microsoft, giúp bạn đi thẳng đến web trực tiếp từ trang preview.

3. Tính năng thẻ nâng cao

Thẻ NewTab được nâng cấp trong IE9 để giúp bạn đi đến các đích trên mạng một cách nhanh chóng hơn. Mỗi biểu tượng (icon) của trang web với tông màu chính được sử dụng trên New Tab để người dùng nhanh chóng định vị được trang web. Tính năng này đặc biệt hữu ích khi có quá nhiều trang cần phải được lựa chọn.Đồng thời một chỉ số trang web (site indicator) cũng hiển thị mức độ truy cập một trang web thường xuyên đến đâu.

4. Tab “Tear – Off”: Quản lý Tab tốt nhất

Trong kỷ nguyên đa tác vụ, hiếm khi người lướt Net chỉ xem một trang web ở một thời điểm. Họ có thể kiểm tra email, xem tin tức, tỷ số các trận đấu thể thao và cập nhật mạng xã hội cùng một lúc, nhờ có chức năng Tabs. Việc duyệt web theo tab lần đầu được giới thiệu trong phiên bản IE7, nhưng IE9 mới thực sự đưa chức năng này vào cuộc sống. Bạn có thể dễ dàng phân tách các Tab khỏi một cửa sổ bằng cách “xé” và kéo nó khỏi trình duyệt.

5. Việc duyệt web được tối ưu hóa: Giao diện rõ ràng và đơn giản

IE9 mở ra hành trình web của bạn bằng một giao diện rõ ràng và đơn giản nhất. Theo mặc định, chỉ có các nút điều khiển cần thiết cho việc duyệt web mới được hiển thị trong khung trình duyệt, cho phép người dùng duyệt web và trải nghiệm tất cả những gì mà trang web mang lại.

6. Thanh thông báo (Notification Bar): Cảnh báo thông minh

IE9 được thiết kế để bảo vệ người dùng trước tất cả các nguy cơ tấn công. Những cảnh báo trong IE9 được thiết kế một cách thông minh để cập nhật thông tin cho người dùng mà không làm ảnh hưởng đến trải nghiệm duyệt web. Những thông báo không khẩn cấp được hiển thị trong thông báo ở phía dưới của cửa sổ trình duyệt. Với IE9, các cảnh báo và thông báo cũng được viết bằng ngôn từ đơn giản để truyền đạt một cách rõ ràng nội dung tới người dùng.

7. Add-ons Advisor: Nâng cấp tốc độ duyệt web

IE9 được thiết kế để đảm bảo rằng trình duyệt luôn được khởi động nhanh và hoạt động nhanh. Công cụ Add-ons Advisor phát hiện các tính năng bổ sung có thể đang làm chậm tốc độ của trình duyệt và cung cấp cho người dùng những thông tin họ cần để vô hiệu hóa hoặc khắc phục sự cố, trực tiếp ngay từ trong thanh thông báo.

8. Download Manager

Dễ dàng tải và quản lý nhiều file tải về có ý nghĩa hết sức quan trọng. Tính năng Download Manager mới trong IE9 đáp ứng tốt điều này bằng cách cho phép bạn xem và theo dõi tiến độ của tất cả những hoạt động tải về từ một địa điểm tập trung.

9. BSmartscreen Filter: Duyệt web An toàn hơn

“Bộ lọc Thông minh”trong IE9 bảo vệ tốt hơn nhờ cảnh báo cho người dùng khi truy cập vào các trang web không an toàn hay tải về những file độc hại. “Với tất cả nỗ lực sáng tạo, Microsoft hi vọng IE9 sẽ đem lại nhiều tiện ích nhất, sử dụng internet an toàn nhất, tiện lợi nhất và mang lại hiệu quả công việc cao nhất cho người dùng internet toàn cầu”, ông Malcolm De Silva, Tổng Giám đốc Microsoft Việt Nam chia sẻ.

Theo K.A (ICTnews)