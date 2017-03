1. Ulysses III

Ứng dụng này được đánh giá như "phần mềm xử lý văn bản tốt nhất từng được tạo ra". Nó được tạo ra là để dành cho các nhà văn làm việc trên máy Mac, tạo cho họ cơ hội viết ra những bài viết mang phong cách riêng, đồng thời giúp họ sắp xếp các ý tưởng. Ứng dụng có thể xác định tình trạng của tài liệu (bản nháp, bản chỉnh sửa, bản cuối trước khi phát hành vv.), các chi tiết (chương, địa điểm, nhân vật, vv.) bên cạnh cửa sổ đăng nhập.

Ulysses III sử dụng thư viện chuyên dụng ở đó tất cả các văn bản được tập hợp trong một cửa sổ duy nhất. Không có cửa sổ "Mở" và "Lưu giữ" và không cần trình duyệt safari. Tính năng này được tích hợp trên iCloud để truy cập vào tất cả các tài liệu của bạn trên bất kỳ máy tính Mac nào của mình.

2. Daedalus Touch

Đây là ứng dụng xử lý văn bản khác hỗ trợ cho ứng dụng Ulysses III. Ứng dụng này được tích hợp trên iPhone và iPad, trong kho ứng dụng App Store, nó cho phép soạn văn bản trên máy Mac của bạn và di chuyển đến iPhone nhờ đồng bộ hóa ứng dụng với iCloud và Dropbox.

3. Freemind

Freemind là một ứng dụng "vẽ bản đồ tư duy", ứng dụng này cho phép phác thảo lại và phát triển khả năng tư duy của bạn. Hơn thế nữa, với FreeMind bạn sẽ thể hiện được mọi tư duy sáng tạo mà không gặp trở ngại gì. Ứng dụng này cũng giúp bạn làm việc không ngừng nghỉ với những khả năng sáng tạo mới trong học tập, công việc...Hoặc đơn giản bạn muốn quản lý những gì mình đã biết, đang có.

4. Brainstormer

Ứng dụng này có sẵn trong định dạng web, cho phép não của bạn làm việc và suy nghĩ về sự kết hợp các ý tưởng. Đó chỉ đơn giản là một bánh xe quay và đưa ra cho bạn ba từ ngẫu nhiên : bạn hãy suy nghĩ về nó. Nó cũng có thể tự quay bánh xe và đưa ra các từ khác nhau. Tiếc rằng ứng dụng này mới chỉ có phiên bản tiếng Anh.

5. IFTTT.com

IFTTT (If This Then That) là một dịch vụ web cho phép tự động hóa nhiều hành động phổ biến trên web, kết nối gần ba mươi web: Facebook, Twitter, Tumblr, Linked Gmail, Google Reader , Dropbox, Yammer vv.

IFTTT cho phép bạn tự động hóa các nhiệm vụ cho cuộc sống trực tuyến của mình. Bạn có thể sử dụng IFTTT để gửi bất kỳ các bức ảnh Instagram lên Dropbox, nhận email với những tin tức hàng đầu từ một nguồn cấp tin RSS mỗi tuần, tạo ra một bài đăng blog từ các tweet mà bạn đánh dấu là ưa thích, hoặc xem dự báo thời tiết thông qua tin nhắn văn bản mỗi buổi sáng.

6. Paper

Không cần phải mang theo bản phác thảo của bạn: ứng dụng Paper có thể thay thế nó. Những nhà thiết kế ứng dụng này có một ý tưởng cụ thể trong đầu : cung cấp ứng dụng vẽ đơn giản nhất trên iPad giống như bản phác thảo trên giấy.

7. Brushes

Cao hơn ứng dụng Paper (chỉ phác thảo ý tưởng mà thôi), Brushes có thể hoàn toàn giúp đỡ bạn thực hiên một bức vẽ hoàn chỉnh với rất nhiều công cụ vẽ. Ứng dụng này gặt hái nhiều thành công từ khi nó trình làng. Nghệ sĩ Jorge Colombo dùng nó để tạo nên bìa cho tạp chíThe New Yorker. Ứng dụng này hoàn toàn miễn phí.

8. The Fancy

Phần mềm tiện ích Fancy sẽ giúp bạn mua sắm dễ dàng, tiện lợi hơn và lựa chọn các mặt hàng mua sắm qua mạng xã hội, qua đó bạn sẽ tiết kiệm được thời gian, công sức, tiền bạc. Bạn sẽ phải bất ngờ với sự đa dạng, phong phú của nhiều hàng hóa tiện dụng được cập nhật liên tục như: quần áo, thực phẩm, đồ dùng mỹ phẩm,..và rất nhiều đồ dùng cần thiết khác nữa. Fancy sẽ đưa ra cho bạn giá cả các mặt hàng hoàn toàn hợp lý và phù hợp với tình hình tài chính của bạn. Hơn thế nữa, bạn còn lựa chọn được các mặt hàng yêu thích để đưa vào danh mục mua sắm thường xuyên của bạn.

9. Vittle

Ứng dụng này cho phép bạn vẽ, ghi chú hoặc lưu giữ chú giải cho hình ảnh của bạn và trên PDF. Sau đó bạn có thể giới thiệu sáng tạo của mình.

10. Posts

Ứng dụng này cho phép bạn tạo (hoặc quản lý) blog của bạn. Nó tương thích với Blogger và Wordpress, có thể dễ dàng thêm hình ảnh và video vào blog mà bạn viết, thậm chí có thể chèn mã HTML.

(Theo VnMedia)