Trong tương lai, các mối đe dọa bảo mật trực tuyến sẽ phần lớn tương tự như hiện nay nhưng có một số khuynh hướng mới.

"Your PC can be hacked" - PC của bạn có thể bị tấn công. Cảnh báo bảo mật không bao giờ là thừa. Ảnh minh họa của SMH

Trên đây là kết luận của diễn đàn thông tin an ninh mạng Information Security Forum cùng với danh sách các mối đe dọa an ninh mạng năm 2011.

“Nhiều mối đe dọa trong năm 2011 sẽ tương tự như các mối đe dọa hiện tại và sẽ có những cuộc tấn công phức tạp mới”, Jason Creasey, phụ trách nghiên cứu Information Security Forum nói.

Tội phạm mạng xếp vị trí số 1 trong danh sách với Crimeware (phần mềm hoặc bộ phần mềm hỗ trợ cho phishing và gian lận nhận dạng trực tuyến) là một dịch vụ và sẽ trở nên thịnh hành hơn cùng với các đe dọa nội tại.

“Cũng rõ ràng rằng khủng hoảng tài chính đang làm những thay đổi này tăng lên, được “bồi bổ” bởi việc thu nhập nhân viên và sự không hài lòng gia tăng cùng với việc các nhóm tội phạm có tổ chức nhìn thấy phạm tội trực tuyến là một giải pháp rủi ro thấp, lời lãi cao so với các hoạt động bất chính khác”, ông Creasey nói.

Các vấn đề an ninh mạng hàng đầu khác sẽ là sự yếu kém của hạ tầng IT, các quy định ngặt nghèo hơn, outsourcing, các ranh giới mạng lưới bị mòn đi. Trong top 10 mối đe dọa còn có mã độc di động, các lỗ hổng Web 2.0, gián điệp doanh nghiệp, sự giao thoa giữa công việc và cuộc sống cá nhân.

Một số xu hướng an ninh mạng sẽ hợp nhất với việc tội phạm đang tuyển dụng những nhân viên để lấy thông tin nội bộ. “Đây là sự tiếp cận có kế hoạch và phức tạp hơn khi ngân sách dành cho IT dưới sức ép và các công ty cũng đang tìm cách chuyển công việc ra bên ngoài để tiết kiệm”, ông Creasey nói.

“Những điểm yếu trong hạ tầng cơ sở IT và mối quan hệ với bên thứ ba – đăc biệt với sự phổ biến của điện toán đám mây – đưa ra những đe dọa xa hơn và điều quan trọng là phải có quyền kiểm soát được đặt đúng chỗ để di tản các mối rủi ro”.

Information Security Forum kêu gọi các công ty tiếp tục đầu tư vào bảo mật để giữ an toàn dữ liệu.

Dưới đây là danh sách top 10 mối đe dọa bảo mật 2011:

1. Tấn công phạm tội

2. Hạ tầng cơ sở yếu

3. Môi trường pháp luật khắt khe hơn

4. Sức ép của offshoring / outsourcing

5. Ranh giới của mạng lưới đang bị ăn mòn dần

6. Mã độc di động

7. Sự tổn thương của Web 2.0

8. Gián điệp

9. Sự phát triển định hướng người dùng không an toàn

10. Sự thay đổi văn hóa.