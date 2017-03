Để thay đổi lại ngôn ngữ ưa thích, bạn chạm vào biểu tượng lá cờ nằm ở góc phải. Giao diện chính của PDF SpeedUp (http://goo.gl/kffrzZ) bao gồm các tính năng Turn off all “Updates” features (tắt các tính năng cập nhật của Adobe Reader và Adobe Acrobat), Disable the splash screen during program startup (vô hiệu hóa màn hình chào mừng khi khởi động), Turn off the advertisements for Adobe products in the upper-right corner of the toolbar (tắt các quảng cáo các sản phẩm của Adobe ở góc trên bên phải của thanh công cụ), No Browser Integration (vô hiệu hóa các plugins của trình duyệt), Better speed for LAN and Cable connection (cho tốc độ tốt hơn khi sử dụng trong mạng LAN và cáp kết nối) và Clear Adobe Reader Recent Files History (xóa sạch các lịch sử duyệt file PDF gần đây).

Khi đã lựa chọn hoàn tất, bạn nhấn Optimize để chương trình tự động thực hiện việc tối ưu hóa. Theo thử nghiệm của người viết, sau khi tối ưu hóa thì thời gian khởi động của Adobe Reader đã tăng lên đáng kể, giao diện thoáng và đỡ rối mắt hơn rất nhiều. Nếu gặp rắc rối trong quá trình sử dụng, bạn có thể nhấn vào nút Restore để khôi phục lại nguyên vẹn các thiết lập ban đầu của chương trình.

MH