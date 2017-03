Advanced SystemCare là phần mềm cung cấp gần như đầy đủ các công cụ để tối ưu và sửa chữa các lỗi gặp phải trên hệ thống, như tìm và quét malware, dọn rác, tối ưu registry, chống phân mảnh ổ đĩa…



Hoạt động gọn nhẹ và thực hiện công việc nhanh chóng chính là một trong những ưu điểm rất được yêu thích của Advanced SystemCare.



Bên cạnh đó, Advanced SystemCare còn được trang bị tính năng ActiveBoost, sẽ chạy ngầm bên dưới hệ thống để tự động tối ưu và quản lý tài nguyên hệ thống một cách hiệu quả, giúp Windows hoạt động ổn định và nhẹ nhàng nhất có thể.



Hướng dẫn cài đặt và đăng ký bản quyền phần mềm



Mặc định, Advanced SystemCare cho phép người dùng sử dụng miễn phí, tuy nhiên lại hạn chế về tính năng, trong khi đó phiên bản PRO (có trả phí) của Advanced SystemCare có giá 19,95 USD.



Hiện tại, hãng phần mềm Đức UpdateStar kết hợp với IOBit, “cha đẻ” của Advanced SystemCare đang có chương trình khuyến mãi, cung cấp mã bản quyền miễn phí của phần mềm này cho người dùng. Thực hiện theo các bước dưới đây để tận dụng chương trình khuyến mãi:



- Đầu tiên, download bản dùng thử của phần mềm



- Chờ trong giây lát, 1 email được gửi đến từ ‘UpdateStar Licensing’ được gửi đến hộp thư của bạn, trong đó có chứa đường link xác nhận đăng ký. Kích vào đường link này để xác nhận thông tin.



- Sau khi kích vào đường link, một email thứ 2 được gửi đến từ cũng được gửi đến từ ‘UpdateStar Licensing’. Mặc dù đây là email tiếng Đức, tuy nhiên bạn có thể tìm đến mục ‘m Feld "Lizenzcode”’ trong email, đây là mục chữa mã bản quyền của phần mềm.



- Tiến hành cài đặt Advanced SystemCare trên máy tính.



Trong lần đầu tiên sử dụng sau khi cài đặt, phần mềm sẽ cho phép bạn chọn ngôn ngữ mặc định để sử dụng. Đáng chú ý, Advanced SystemCare hỗ trợ cả ngôn ngữ tiếng Việt. Tại hộp thoại này, bạn chọn ‘Tiếng Việt’, sau đó nhấn nút ‘Start Now’ để bắt đầu sử dụng.

- Để nâng cấp phần mềm lên phiên bản chuyên nghiệp (PRO), từ giao diện chính của Advanced SystemCare, bạn nhấn vào nút “Nâng cấp”. Một hộp thoại mới hiện ra, copy và dán đoạn mã bản quyền có được ở trên vào khung ‘Mã bản quyền’ rồi nhấn nút ‘Kích hoạt ngay’.

- Như vậy bây giờ bạn đã có thể sử dụng phần mềm Advanced SystemCare với phiên bản chuyên nghiệp, không còn bị hạn chế về tính năng như phiên bản thử nghiệm miễn phí trước đây.

Sau khi kích hoạt bản quyền, phần mềm sẽ yêu cầu người dùng khai báo và thiết lập một số tùy chọn. Do nội dung hiển thị đều là tiếng Việt, do vậy bạn có thể thiết lập sao cho phù hợp với nhu cầu và mục đích sử dụng của mình.



Hướng dẫn sử dụng



Như trên đã đề cập, ngôn ngữ sử dụng mặc định trên Advanced SystemCare là tiếng Việt, do vậy hẳn bạn sẽ không gặp quá nhiều khó khăn trong quá trình sử dụng phần mềm.

Các chức năng của Advanced SystemCare được xếp vào 4 nhóm riêng biệt:



- Chăm sóc nhanh: cung cấp các công cụ để dọn dẹp và tối ưu hệ thống, như quét malware, sửa chữa registry của hệ thống, sửa shortcut lỗi hay dọn rác…



- Chăm sóc chuyên sâu: cũng với chức năng tương tự như trên, tuy nhiên chế độ này cung cấp nhiều tính năng hơn trong việc tối ưu hệ thống cũng như thực hiện một cách kỹ càng hơn, giúp tối ưu hệ thống hiệu quả hơn. Tuy nhiên, chế độ này sẽ khiến mất nhiều thời gian hơn trong quá trình tối ưu.



Để sử dụng 2 chế độ tối ưu này, bạn chọn chế độ tương ứng, sau đó nhấn “Quét ngày” hoặc chọn “Quét & sửa chữa” ở hộp hoại hiện ra sau đó để bắt đầu quá trình tối ưu hệ thống. Trước khi chọn để quét, bạn có thể bỏ đi đánh dấu ở các chức năng không mong muốn, hoặc thiết lập lại quá trình quét của phần mềm.

Lưu ý: bạn nên chọn “Quét& sửa chữa” để phần mềm tự động thực hiện các công việc cần thiết cho quá trình tối ưu hệ thống sau khi quét và phát hiện ra các lỗi trên Windows.



- Mục chức năng tiếp theo trên Advanced SystemCare đó là “Hộp công cụ”. Tại đây tập hợp các công cụ cần thiết cho quá trình quản lý và tối ưu hệ thống, như công cụ để gỡ bỏ phần mềm ra khỏi Windows, công cụ để dọn rác…



- Turbo Boost: đây là tính năng rất hữu ích trên Advanced SystemCare. Với tính năng này sẽ cho phép phần mềm tự động loại bỏ đi các dịch vụ không cần thiết của Windows để thu hồi những phần bộ nhớ bị chiếm dụng, từ đó cho phép Windows chạy các phần mềm nặng (như game hay các phần mềm đồ họa) được nhẹ nhàng hơn.

Ngoài nhóm 4 công cụ chính được liệt kê trên giao diện chính của phần mềm, Advanced System Care còn trang bị khá nhiều tính năng hữu ích khác, chẳng hạn tính năng cho phép tạo điểm khôi phục (System Restore Point) để khôi phục lại trạng thái của Windows trong trường hợp có lỗi nào đó xảy ra.



Để sử dụng tính năng này, bạn chọn mục “Cứu hộ” trên giao diện chính của phần mềm. Từ hộp thoại hiện ra, bạn có thể nhấn “Tạo điểm khôi phục” hoặc chọn “Khôi phục về Windows mặc định” để khôi phục trạng thái của Windows.

Tính năng này thực sự hữu dụng trong trường hợp Windows bị lỗi sau khi cài đặt hay gỡ bỏ một phần mềm nào đó. Bạn chỉ nên sử dụng công cụ này trong trường hợp hệ thống xảy ra lỗi mà bạn không tìm được cách khắc phục.



Ngoài ra, sau khi cài đặt phần mềm, ở bên ngoài desktop sẽ được khởi tạo 1 shortcut với tên gọi ‘Uninstaller’, đây là công cụ của Advanced SystemCare cho phép người dùng dễ dàng quản lý và gỡ bỏ các phần mềm đang được cài đặt trên hệ thống. Công cụ sẽ cho phép gỡ bỏ các phần mềm cài đặt trên hệ thống một cách triệt để.

Trên đây là những tính năng và công cụ mà Advanced SystemCare, một trong những phần mềm tối ưu hệ thống nổi tiếng và được yêu thích nhất hiện nay mang đến cho bạn. Với sự giúp đỡ của phần mềm, hy vọng hệ thống của bạn sẽ hoạt động mượt mà và hiệu quả hơn.

