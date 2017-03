Bảo mật luôn là vấn đề luôn được quan tâm hàng đầu trên máy tính cá nhân hay thiết bị di động. Rất nhiều phương thức được đưa ra để tăng cường bảo mật trên thiết bị, thường gặp nhất đó chính là điền mật khẩu đăng nhập bằng mật khẩu hoặc gương mặt trước khi sử dụng.





Tuy nhiên, Microsoft cho biết hãng đang phát triển một phương thức bảo mật mới trên hệ điều hành Windows 8 của mình, đó là “mật khẩu bằng hình ảnh”.





Theo đó, tính năng này sẽ có tác dụng trên các thiết bị có màn hình cảm ứng (máy tính bảng, smartphone hoặc máy tính màn hình cảm ứng), người dùng sẽ chọn 1 hình ảnh bất kỳ mà mình muốn sử dụng, sau đó có thể dùng ngón tay để tạo nên những cử chỉ ngay trên hình vẽ như, như khoanh vòng, vẽ từ điểm này đến điểm kia…





“Cách thức đăng nhập máy tính với mật khẩu thông đã trở nên cổ điển” - Steve Sinofsky, chủ tịch bộ phận Windows của Microsoft cho biết - “Với những loại mật khẩu dài và phức tạp, gồm hàng chục ký tự khác nhau, bạn sẽ phải mất đến 30 giây để hoàn thành việc đăng nhập bằng bàn phím”.





“Tuy nhiên, với cách thức đăng nhập mới trên Windows 8, bạn vẫn đảm bảo được sự an toàn tuyệt đối, nhưng vẫn không cần mất quá nhiều thời gian để thực hiện” - Sinofsky tuyên bố - “Thêm vào đó, việc sử dụng những nét vẽ trên hình ảnh sẽ dễ nhớ hơn là việc lưu lại những mật khẩu phức tạp”.

Với cách thức bảo mật mới, người dùng chỉ việc quẹt ngón tay lên hình ảnh trên màn hình cảm ứng

Microsoft khuyến cáo người dùng nên tạo ra ít nhất 3 hình vẽ bằng ngón tay trên bức ảnh, bao gồm khoanh vòng, vẽ đường thẳng từ 2 điểm và cả chấm một điểm trên hình ảnh để tăng cường mức độ an toàn cho phương thức bảo mật bằng hình ảnh.





Khi người dùng đăng nhập vào Windows 8 được bảo vệ bằng tính năng “mật khẩu bằng hình ảnh”, họ sẽ chỉ đơn giản dùng ngón tay để vạch lên màn hình, để tạo nên những đường ở vị trí chính xác trên hình ảnh đó mà mình đã thiết lập ban đầu.





Dĩ nhiên, người dùng không nhất thiết phải vạch chính xác 100% vị trí các nét vẽ lúc thiết lập mật khẩu ban đầu, mà chỉ cần vạch đúng theo thứ tự các nét vẽ và ở những khu vực vị trí gần đúng. Nếu vạch đúng và đầy đủ các nét, với tỉ lệ chính xác của khu vực được vạch trên hình ảnh là 90%, người dùng đã có thể truy cập vào hệ thống.





Microsoft cho biết cách thức bảo mật mới của mình sẽ trở nên an toàn hơn so với cách thức sử dụng mật khẩu như trước đây. Nếu người dùng phải tạo một mật khẩu an toàn với độ dài tối thiểu 6 ký tự, chèn thêm những ký tự số và ký tự in hoa… thì sẽ có trung bình 7 tỉ mật khẩu khác nhau được tạo ra. Tuy nhiên, với cách thức sử dụng mật khẩu bằng hình ảnh, với trung bình 6 nét vẽ trên đó thì sẽ tạo nên đến 1,3 nghìn tỉ tỉ kiểu mật khẩu khác nhau. Một con số quá lớn để bất kỳ hệ thống nào có thể đoán ra.





Không chỉ thế, theo thống kê, Microsoft cho thấy cách thức bảo mật mới không chỉ an toàn hơn, mà còn rút ngắn thời gian đăng nhập hơn, chỉ còn 4 giây, so với độ dài trung bình 17 giây để điền mật khẩu đăng nhập như trước đây.

