Theo tờ Nhật báo Phố Wall, nhóm tin tặc tuyên bố Tổng thống Mỹ là kẻ phản bội và muốn đặt cuộc sống của binh sỹ Mỹ vào nguy hiểm khi giúp đỡ lực lượng khủng bố al-Qaeda.



Người phát ngôn của quân đoàn lính thủy đánh bộ Mỹ Eric Flanagan xác nhận vụ tấn công, song cho biết trang web hiện đã trở lại hoạt động bình thường và lực lượng chức năng đang tích cực giám sát tình hình, sẵn sàng ngăn chặn các sự cố tương tự.



Ông Flanagan không nói rõ lực lượng nào là thủ phạm. Tuy nhiên, ngay sau đó, nhóm tin tặc tự xưng Quân đoàn Điện tử Syria ủng hộ Tổng thống Syria Basa al-Assad đã nhận thực hiện vụ tấn công trên.



Nhóm này cũng từng đứng sau nhiều vụ đánh sập các trang web của giới truyền thông Mỹ trước đó như tờ "The New York Times" (Thời báo New York), "The Washington Post" (Bưu điện Washington) và mạng Twitter.



Vụ tấn công diễn ra sau khi Tổng thống Obama tuyên bố ủng hộ can thiệp quân sự vào Syria để đáp trả hành động sử dụng vũ khí hóa học của chính quyền Tổng thống Assad./.

