Đây là sản phẩm có phí của hãng Passware, giá 495 USD. Bản dùng thử được cung cấp tại đây (dung lượng: 32,9 MB).

Nếu sử dụng bản dùng thử, chỉ việc bỏ qua bước nhập thông số đăng ký sản phẩm. Để dùng bản đầy đủ, nhập dãy số đăng ký đã nhận được vào ngay ô trống khi cài đặt.

Chương trình cho phép bạn lấy lại password của các định dạng tập tin (Recover File Password…), những ứng dụng liên quan đến hệ thống mạng (Recover Internet and Netwword Password, Windows Reset Windows Administrator Password…).

Bạn tùy chọn thứ cần lấy lại password trong thanh File. Ngoài ra, ở thanh này còn có tùy chọn Search for Protected File… để tìm quét các tập tin đã bị khóa.

Recover File Password: Phục hồi password cho các tập tin

Chức này này giúp bạn phục hồi hầu như tất cả định dạng tập tin đang có hiện nay, như: Word (d*.doc, *.docx), Exel (*.xls, *.xlsx), Powerpoint (*.ppt, *.pptx), WinRAR (*.rar), WinZip (*.zip), *.pdf,…







Đầu tiên, bạn vào File > chọn Recover File Password (Ctrl + O), rồi tìm tập tin bị khóa cần lấy lại password. Sau đó, nhấn vào Run Wizard để mở thuật sỹ tra password. Tại đó, chọn I know not thing about the password (nếu chưa biết bất cứ thông tin gì về password cần tìm), rồi nhấn Finish để chương trình tìm kiếm. Hoặc dùng các tùy chọn còn lại (nếu bạn có chút thông tin nào đó và muốn cung cấp để thêm căn cứ cho chương trình truy tìm password), rồi nhấn Next và tiến hành cung cấp.

Recover Internet and Netword Password: Phục hồi password cho các ứng dụng liên quan hệ thống mạng

Bạn cũng chọn bằng cách vào thanh File, rồi chọn tiếp ứng dụng chứa tài khoản cần lấy lại password. Ngay lập tức, chương trình sẽ chạy để đưa ra kết quả.

Đó là hai chức năng thường dùng của PRE, ngoài ra còn có các tính năng hay khác đang chờ bạn khám phá!

Lưu ý :

Tốc độ truy lùng password nhanh hay chậm phụ thuộc vào số ký tự và các ký tự đó như thế nào. Nếu số ký tự ít và không chứa các ký tự đặc biệt (như: @, #,…) thì tốc độ sẽ nhanh hơn, và ngược lại.

Theo Ngọc Dung (VNE)